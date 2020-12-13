  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Sağlık

Diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?

Kişisel hijyenin en önemli noktalarından birisi de ağız sağlığıdır. Kaliteli ağız bakımı noktasında günde en az iki defa dişlerinizi fırçalamanız önerilmektedir. Diş fırçasının uzanamadığı noktaları ise diş ipleri ile temizleme imkanınız vardır. Peki diş ipi kullanmak faydalı mıdır? Diş ipi kullanmanın etkileri nelerdir? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-13 22:21:00 -
Diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?

Kişisel hijyenin en önemli noktalarından birisi de ağız sağlığıdır. Kaliteli ağız bakımı noktasında günde en az iki defa dişlerinizi fırçalamanız önerilmektedir. Diş fırçasının uzanamadığı noktaları ise diş ipleri ile temizleme imkânınız vardır. Peki diş ipi kullanmak faydalı mıdır? Diş ipi kullanmanın etkileri nelerdir? İşte detaylar…

Diş et dipleri ve diş aralarında bakteri plakları ve çürükler oluşabilir. Ağış kokusu veya diş kaybına yol açabilecek bu çürükleri günlük ağız bakımlarıyla temizleyebilirsiniz.

Diş ipi kullanma etkileri nelerdir?

Beslenmeden sonra diş aralarınızda besinler kalır ve sizi rahatsız edebilir. Bu besinleri kürdanlarla temizlemeye çalışmanız diş etlerinize zarar verebiliyor. Diş fırçalarının da tek başına ağız hijyenini sağlama konusunda yetersiz olduğu görülmektedir. Diş iplerini önerildiği gibi kullanmanız halinde diş etlerinize zarar vermeden fırçanın uzanamadığı noktaları temizlemiş olursunuz.  

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teksas ABD’den ayrılabilir
Dünya

Teksas ABD’den ayrılabilir

California’dan sonra ABD’nin en kalabalık, Alaska'dan sonra ise en geniş topraklara sahip ikinci eyaleti olan Texas, ABD'den ayrılabilir...
Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar
Dünya

Dağlık Karabağ’da flaş gelişme! Rusya'nın karargahını bastılar

Azerbaycan-Ermenistan savaşında ateşkes ihlali dün yapıldı. Erivan yönetimi ateşkesi bozsa da kendi içerisinde büyük bir kriz yaşıyor. Ermen..
ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!
Dünya

ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay