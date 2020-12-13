Diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?

Kişisel hijyenin en önemli noktalarından birisi de ağız sağlığıdır. Kaliteli ağız bakımı noktasında günde en az iki defa dişlerinizi fırçalamanız önerilmektedir. Diş fırçasının uzanamadığı noktaları ise diş ipleri ile temizleme imkânınız vardır. Peki diş ipi kullanmak faydalı mıdır? Diş ipi kullanmanın etkileri nelerdir? İşte detaylar…

Diş et dipleri ve diş aralarında bakteri plakları ve çürükler oluşabilir. Ağış kokusu veya diş kaybına yol açabilecek bu çürükleri günlük ağız bakımlarıyla temizleyebilirsiniz.

Diş ipi kullanma etkileri nelerdir?

Beslenmeden sonra diş aralarınızda besinler kalır ve sizi rahatsız edebilir. Bu besinleri kürdanlarla temizlemeye çalışmanız diş etlerinize zarar verebiliyor. Diş fırçalarının da tek başına ağız hijyenini sağlama konusunda yetersiz olduğu görülmektedir. Diş iplerini önerildiği gibi kullanmanız halinde diş etlerinize zarar vermeden fırçanın uzanamadığı noktaları temizlemiş olursunuz.