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Diş hekimliğinde antibiyotik kullanımına dikkat

Dr.

19 Şubat 2019 Salı 10:00
Diş hekimliğinde antibiyotik kullanımına dikkat

Dr. Efe Kaya, antibiyotik ’in doğru kullanıldığında hayat kurtaran çok önemli bir ilaç grubu olduğunu söyledi.


Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, Antibiyotik ’in doğru kullanıldığında bazı durumlarda hayat kurtaran çok önemli bir ilaç grubu olduğunu ama yanlış kullanımının da ise gelecek için çok tehlikeli olduğunu ifade ederek “Sürekli antibiyotik kullanımı sonrası antibiyotiklere direnç kazanan bakterilerin varlığı gelecekte antibiyotiklerin işe yaramamasına sebep olabilir. Diş hekimliğinde kullanılan bakteriler bakterisid yani bakteriyi öldürücü antibiyotiklerdir. Vücudun yararlı bakterilerini de öldüreceğinden gerekmedikçe kullanımı büyük bir hatadır. Biz diş hekimlerinin en çok karşılaştığı tablo budur. Hastalarımız çekimden önce kendini güvende hissedebilmek adına ilaç kullanmak isterler. Sanılanın aksine diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı çok kısıtlıdır” dedi.


Diş ağrılarında ağrı kesici almadan önce diş hekimine başvurulması gerektiğini belirten Dr. Kaya, “Dişlerin üç katmanı bulunur en dış tabakası dişin koruyucu tabakası mine tabakasıdır. Çürüğün başladığı bu katmanda hasta hiçbir şey hissetmez. İkinci tabaka dentin tabakasıdır. Bu bölgede çürük kendini belli etmeye başlar ve hasta sıcak ve soğukta ağrı duymaya başlar. Dentin tabakası sonrası dişin sinirlerine yani pulpa (öz) tabakasına ilerleyen çürük artık dayanılmaz ağrılar vermeye başlar. Çürük bakterilerine vücudun verdiği yanıt sonrası sinirler diş duvarına çarpmaya başladığından şiddetli ağrılara sebep olur. Hasta çürük dişinin olduğu bölgede bu sebepten dolayı şişlik hisseder ve yüzünün şiştiğini düşünür ve ilaç kullanmak ister. Aslında bu durum sadece diş hekimine gitmelisin mesajı vermektedir. En önemli durumların başında profilaksi gelir. Profilaksi diş hekimliğinde cerrahi işlemler öncesi bakteriye mi tablosunu engellemek için ilaç kullanımını ifade eder. Hastanın kalp kapağı protezi var ise, kalıtsal kalp rahatsızlıkları var ise, geçirilmiş ateşli romatizma hastalığı var ise, kesinlikle işlemler öncesi antibiyotik kullanması gereklidir.Diş kaynaklı bir enfeksiyon büyüyerek vücudun sistemini etkiliyor hastada ateş halsizlik ve titreme belirtileri veriyor ise, hasta hekimine danışarak muhakkak antibiyotik kullanılmalıdır” şeklinde konuştu.


Hastaların 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolünden geçerek olası sürpriz bir ağrı tablosundan korunması gerektiğini vurgulayan Dr. Kaya, “Ağız içerisindeki mukoza yarı geçirgen bir yapıdadır. Yararlı ve zararlı tüm bakteriler ile sürekli temas halindedir. Gerek implant cerrahisi sırasında gerek ise sonrasında yara bölgemizi bu patojenlerden korumak durumundayız. Aynı zaman da post op bakım kriterlerini yerine getiremeyen hastalarda ve vücutta bulunan bilinmeyen enfeksiyon odaklarının etkisini en aza indirmek için antibiyotik özellikle profilaktik amaçlı kullanılır. Tüm geçirilmiş hastalıklarını diş hekimi ile paylaşmalıdır. Doktorunun önerilerini eksiksiz yerine getirmelidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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