Diş hekimliği taban puanları 2019 YÖK atlas

Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin beklediği 2019 YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. YKS 2019 üniversite puanlarını sorgulayan üniversite adayları üniversite taban (en yüksek) ve tavan (en düşük) puanlarını YÖK atlas üzerinden araştırmaya başladı. Özellikle İlahiyat fakültesinde okumak isteyen adaylar diş hekimliği Fakültesi başarı puanları ve diş hekimliği taban puanları açıklandı mı? sorularına yanıt arıyorlar. İşte diş hekimliği fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması…

ÖSYM 2019 YKS sınav sonuçlarını açıkladı. YKS sınav sonuçlarına göre 2019 taban puanı ve başarı sıralamasını öğrenen adaylar 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerine yapacak. ÖSYM son dakika olarak 2019 YKS tercih kılavuzunu yayınladı. YKS sonuçlarına göre ilk üniversite tercih tahminlerini YÖK atlas üzerinden yapmaya çalışan adaylar ÖSYM 2019 YKS tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor. Diğer yandan öğrenciler üniversite taban puanlarını araştırmaya da başladı.

Diş hekimliği taban puanları ve başarı sıralamaları 2019 açıklandı mı?

2019 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun yayınlanması ile birlikte 2019 diş hekimliği taban tavan puanları belli olacak. YÖK ATLAS üzerinden önceki döneme ait taban tavan puanları görülebiliyor. Bir önceki yıla ait diş hekimliği Fakültesi taban tavan puanlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde ön bilgi amaçlı YKS kılavuzu erişime açıldı. Asıl kılavuz sonuçların açıklanmasının ardından yayınlanacak. Öğrenciler 2019 üniversite tercihlerini ÖSYM’nin bilgi amaçlı açıkladığı YKS tercih kılavuzu ve YÖK atlas üzerinden bakmaya başladı.

ÖSYM 2019 YKS üniversite taban puanları (Tüm üniversitelerin 4 ve 2 yıllık puanları) için tıklayınız

Bilgisayar programcılığı taban puanları 2019 YÖK atlas

Ağız ve diş sağlığı taban puanları, çocuk gelişimi taban puanları, fizyoterapi taban puanları, ilk ve acil yardımı taban puanları, tıbbi laboratuvar teknikeri taban puanları 2019

Patoloji taban puanları ve başarı sıralaması 2019 YÖK atlas

Paramedik (ATT) taban puanları 2019 devlet üniversiteleri

Psikoloji taban puanları 2019 YÖK atlas tercih robotu

Sınıf öğretmenliği taban puanları 2019 YÖK atlas

Mühendislik taban puanları 2019 YÖK atlas

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

Bülent Ecevit Üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas başarı sıralaması

İstanbul Üniversitesi besyo taban puanları 2019

Beykoz Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

İstanbul Ticaret Üniversitesi taban puanları 2019 İTÜ kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

İzmir Demokrasi Üniversitesi taban puanları 2019 İzmir Demokrasi Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Ayvansaray Üniversitesi taban puanları YÖK atlas yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019

Mühendislik taban puanları, mimarlık taban puanları, tıp taban puanları, hemşirelik taban puanları 2019 YÖK atlas

Kayseri üniversitesi taban puanları 2019 YÖK atlas Kayseri üniversitesi taban puanları ve sıralamaları

İTÜ taban puanları 2019 İstanbul Teknik Üniversitesi kontenjanları ve yüzdelik dilimleri YÖK Atlas

Celal Bayar Üniversitesi taban puanları ve sıralamaları 2019 YÖK atlas