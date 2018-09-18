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Diş hekimi korkusu ömür boyu sürüyor

Diş hekiminin koltuğunda kötü anlar geçiren bir çocuk için artık doktorlar, hastaneler karabasana dönüşüyor.

18 Eylül 2018 Salı 15:46
Diş hekimi korkusu ömür boyu sürüyor

Çocuğun ilk karşılaştığı hekim çok önemli.. Mesela çocuğunuzun ilk diş doktoru, ona kötü bir tecrübe yaşatırsa, çocuk bundan sonra ömür boyu hekimden hastaneden hep korkacaktır. Minikler çoğu zaman hekim olarak bir diş hekimi ile karşılaşır. Ona duyacağı korku veya sempati, bütün hayatı boyunca doktorlara ve hastaneler bakış açısını oluşturaecaktır. Çocuğunuz doktora gitmeyi bir cezalandırılma olarak algılamamalı.. Bu durumun onda yapacağı gerginlik tedavisini etkiler ve hatta geciktirir.

Sadece çocuğunuz için değil, kendiniz için de doktor seçiminde dikkatli olmalısınız. Doktorunuzu düşünerek, sorup soruşturarak seçmelisiniz. Eğer bir hasta olarak doktorun iyi olmadığını düşünüyorsanız, sizde böyle bir intiba uyanmışsa hemen ayrılın oradan. O hekim çok maharetli bir insan da olsa, sizdeki ilk intiba; tedaviniz süresince hep olumsuz etki yapacaktır.

Esasen iyi bir doktor da hastasını seçer. Bunun tedavinin başarısında büyük rolü vardır. Fakat doktor sizi kabul etmese bile, siz onun iyi bir hekim olduğuna inanıyorsanız, vazgeçmeyin.

Pekiy doktorunuzu seçerken ne yapacaksınız? En pratik yolu; o doktora veya hastaneye gitmiş olan yakınlarınızın tavsiyesidir. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar.

Onların tavsiyesi size doğru seçim yapmakta yol gösterebilir. Sonra.. siyasetle içli dışlı, lisan bilmeyen, yeni tıbbî gelişmeleri takibetmekten mahrum hekimlere gitmek.. Eh artık o sizin tercihiniz!

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 15:46
  1. dişçi korkusu
  2. çocuklarda dişçi korkusu

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