“Dış güçlerin oyununa gelmeyelim” uyarısı: İttifak sudan sebeplerle bozulmamalı

Yavuz Selim-İSTANBUL

Uzmanlar, Türkiye’yi devirmek için Batı ve taşeronlarının tek safta toplandığı bir süreçte yerli ve milli partilerin masayı devirmemesi gerektiğini ifade ediyor.

"Bu ittifak birçok çevreyi ürküttü"

Araştırmacı yazar Murat Akan, uyuşturucu sanıklarının affedilmesi, ezanı Türkçeleştiren bir sabetayistin yazdığı Öğrenci Andı gibi sebeplerin Cumhur İttifakı’nın sarsmaması gerektiğini belirtti. Cumhur İttifakı’nın beka ittifakı olduğuna vurgu yapan Murat Akan, “Tabii ki bu ittifak birçok çevreyi ürküttü. Hem içerideki Türkiye’yi azınlık kitlenin eline verip yönetmek isteyen vesayetçileri, hem de dışarıda özellikle Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnızlaştırmak isteyen dış güçleri tedirgin etmiştir” dedi.

"Türkiye daha büyük zarar görür"

Vesayet odaklarının AK Parti-MHP birlikteliğini bozmak için yapmadığını bırakmadığına dikkat çeken Akan, “Vesayetçilerin, statükocuların, hainlerin birlik olduğu bir süreçte milli hasasiyetlere sahip partilerin çekişmeye başlaması kesinlikle ve kesinlikle eski Türkiye özlemcilerine, statükoya yarayacaktır. Bu durum AK Parti’ye de MHP’ye de zarar verir ancak Türkiye daha büyük zarar görür” dedi.

"Bu karar kabul edilemez"

Gazeteci yazar İlhami Işık ise, öğrenci andının sosyal alanda olduğu gibi siyasal alanda da birleştirici değil ayrıştırıcı etkileri olduğunun net olarak görüldüğünü belirtti. İlhami Işık, “Öğrenci andı gibi toplumu rahatsız eden, ötekileştiren, bir kesimi yok sayan içerikli şeyler hem sosyal hem siyasal alanda birleştirmeye değil ayrışmaya neden olur. Bunu son tartışmalarda da görmüş olduk” şeklinde konuştu. Işık, “Tekrar eskiye dönüşe sebeb olacak atmosfere meydan veren bu karar kabul edilebilecek bir karar değildir” ifadelerini kullandı.