  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dış güçler ‘zorla’ masaya oturtuyor! 6'lı muhalefet toplantısında ‘Atatürk’ krizi yaşandı
Gündem

Dış güçler ‘zorla’ masaya oturtuyor! 6'lı muhalefet toplantısında ‘Atatürk’ krizi yaşandı

Dış güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek amacıyla ‘zorunlu’ olarak bir araya getirdiği muhalefet partilerinin toplantısında ‘Atatürk’ krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 13:18:00 - 2022-03-28 13:25:13
Dış güçler ‘zorla’ masaya oturtuyor! 6'lı muhalefet toplantısında ‘Atatürk’ krizi yaşandı

Türk siyasetinde yeniden hareketlenme başladı. 2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere hazırlanan muhalefet partileri, Ankara'da ikinci kez bir araya geldi. Yine yuvarlak masa çevresinde oturan muhalefet liderlerinin bulunduğu oda, toplantı öncesi özel olarak hazırlandı.

DEVA. Partisi'nin bayrağı kaldırıldı ve Türk bayrakları yerleştirildi.

Atatürk yoktu

Odada bulunan DEVA Partisi logosunun olduğu tablo da kaldırılarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı duvara asıldı.

Açıklamalarında Atatürk'e fazla yer vermediği için eleştirilen DEVA Partisi, tabloyla bu eleştirilere de cevap verdi.

Tablonun hikayesi

Tablo, Ali Babacan'ın özel talimatıyla 2020 yılında satın alındı.

Atatürk'ün ressamı İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı'nın özel koleksiyonundan alınan tabloda, Mustafa Kemal Atatürk aydınlık günlere bakarken resmedilmiş.

DEVA Partililer, aydınlık geleceğe bakışın kendi duruşlarını yansıttığına inanıyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay