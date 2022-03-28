Dış güçler ‘zorla’ masaya oturtuyor! 6'lı muhalefet toplantısında ‘Atatürk’ krizi yaşandı
Dış güçlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı devirmek amacıyla ‘zorunlu’ olarak bir araya getirdiği muhalefet partilerinin toplantısında ‘Atatürk’ krizi yaşandığı ortaya çıktı.
Türk siyasetinde yeniden hareketlenme başladı. 2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimlere hazırlanan muhalefet partileri, Ankara'da ikinci kez bir araya geldi. Yine yuvarlak masa çevresinde oturan muhalefet liderlerinin bulunduğu oda, toplantı öncesi özel olarak hazırlandı.
DEVA. Partisi'nin bayrağı kaldırıldı ve Türk bayrakları yerleştirildi.
Atatürk yoktu
Odada bulunan DEVA Partisi logosunun olduğu tablo da kaldırılarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı duvara asıldı.
Açıklamalarında Atatürk'e fazla yer vermediği için eleştirilen DEVA Partisi, tabloyla bu eleştirilere de cevap verdi.
Tablonun hikayesi
Tablo, Ali Babacan'ın özel talimatıyla 2020 yılında satın alındı.
Atatürk'ün ressamı İbrahim Çallı'nın torunu Yaşar Çallı'nın özel koleksiyonundan alınan tabloda, Mustafa Kemal Atatürk aydınlık günlere bakarken resmedilmiş.
DEVA Partililer, aydınlık geleceğe bakışın kendi duruşlarını yansıttığına inanıyor.