Diş gıcırdatma nasıl engellenir?

Diş sıkma genellikle uyku sırasında, çoğunlukla da hastanın farkında olmadan yaptığı aşırı çene hareketleridir. İlerleyen süreçlerde çene eklem problemlerine yol açar. Peki ama diş gıcırdatma nasıl teşhis edilir? Diş gıcırdatma nedir? Diş gıcırdatma nedenleri ve tedavisi nedir? İşte detaylar...

Uykuda diş sıkma konusunda yapılan bazı araştırmalar, diş sıkma sebebini aşırı duygusal hassasiyet, sinir, stres, kuruntu, dengesiz beslenme, hareketsizlik ve her şeyi kontrol altında tutma hissinin gece dışa vurumu olarak tanımlamaktadır. Bazı araştırmalar ise bu durumun sebebini merkezi sinir sistemi rahatsızlığından ileri geldiğini gösteriyor.

Diş gıcırdatma belirtileri nelerdir?

Dişlerin çiğneyici yüzünde oluşan aşınma

Dişlerde kırılma

Dişlerde aşırı hassasiyet

Diş etinin geriye çekilmesi ve diş etinde aşınma

Dişlerde sallanma

Yanaklarda tahriş

Baş, çene ve boyun ağrıları

Çene eklemlerinden gelen sesler

Ağzı tam olarak açamama

Yanaklarda oluşan tahrişler

Diş gıcırdatma tedavisi nasıl yapılır?

Ağız ölçüsü alınarak oluşturulan ve dişlerin birbirine değmesini engelleyen gece plağı en yaygın tedaviler arasındadır. gece plağının tek başına yeterli olmadığı durumlarda, stres terapisi, kas gevşetici ilaç uygulaması, hatalı yapılmış dolgu ve kaplamaların yenilenmesi gibi ek tedavilerde beraberinde uygulanabilir.