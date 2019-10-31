Diş gıcırdatma nasıl engellenir?
Diş sıkma genellikle uyku sırasında, çoğunlukla da hastanın farkında olmadan yaptığı aşırı çene hareketleridir. İlerleyen süreçlerde çene eklem problemlerine yol açar. Peki ama diş gıcırdatma nasıl teşhis edilir? Diş gıcırdatma nedir? Diş gıcırdatma nedenleri ve tedavisi nedir? İşte detaylar...
Diş sıkma genellikle uyku sırasında, çoğunlukla da hastanın farkında olmadan yaptığı aşırı çene hareketleridir. İlerleyen süreçlerde çene eklem problemlerine yol açar. Peki ama diş gıcırdatma nasıl teşhis edilir? Diş gıcırdatma nedir? Diş gıcırdatma nedenleri ve tedavisi nedir? İşte detaylar...
Uykuda diş sıkma konusunda yapılan bazı araştırmalar, diş sıkma sebebini aşırı duygusal hassasiyet, sinir, stres, kuruntu, dengesiz beslenme, hareketsizlik ve her şeyi kontrol altında tutma hissinin gece dışa vurumu olarak tanımlamaktadır. Bazı araştırmalar ise bu durumun sebebini merkezi sinir sistemi rahatsızlığından ileri geldiğini gösteriyor.
Diş gıcırdatma belirtileri nelerdir?
Dişlerin çiğneyici yüzünde oluşan aşınma
Dişlerde kırılma
Dişlerde aşırı hassasiyet
Diş etinin geriye çekilmesi ve diş etinde aşınma
Dişlerde sallanma
Yanaklarda tahriş
Baş, çene ve boyun ağrıları
Çene eklemlerinden gelen sesler
Ağzı tam olarak açamama
Yanaklarda oluşan tahrişler
Diş gıcırdatma tedavisi nasıl yapılır?
Ağız ölçüsü alınarak oluşturulan ve dişlerin birbirine değmesini engelleyen gece plağı en yaygın tedaviler arasındadır. gece plağının tek başına yeterli olmadığı durumlarda, stres terapisi, kas gevşetici ilaç uygulaması, hatalı yapılmış dolgu ve kaplamaların yenilenmesi gibi ek tedavilerde beraberinde uygulanabilir.