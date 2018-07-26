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Diş eti şişmesinin nedenleri nelerdir?

Dişlerin düzgün temizlenmediği durumlarda, üzerlerinde ve aralarında biriken yiyecek kalıntıları bakteri oluşumuna neden olur.

26 Temmuz 2018 Perşembe 01:46
Diş eti şişmesinin nedenleri nelerdir?

Diş eti problemleri, diş eti hastalıklarının ilk ve en hafif aşamasıdır. Bu dönemde diş eti şişebilir, kızarabilir ve kolay bir şekilde kanayabilir. Diş eti hastalıklarının ve diş eti şişmesinin bir çok sebebi olabilir.

DİŞ ETİ ŞİŞMESİNİN NEDENLERİ:

Genetik faktörler diş eti rahatsızlıklarının en önemli sebeplerindendir ve ağız bakımının kötü olması durumların da dişeti rahatsızlıklarının gelişme oranı 6 kat artabilir.

Sigara içmek diş etlerini yumuşatır ve diş eti hastalıklarının gelişmesine neden olur.

Anti depresanlar ve kalp ilaçları gibi ilaçlar ağız sağlığını etkilediğinden diş eti rahatsızlığı oluşabilir.

Hamilelik zamanı gibi vucütta hormonal değişikliklerin çok olduğu dönemlerde diş etleri daha hassas olacağından, diş eti rahatsızlığından korunmak için ağız bakımına daha çok önem verilmelidir.

Stres bir çok hastalığın temel nedenlerinden olduğu gibi diş eti rahatsızlıklarının da nedenlerindendir.

Dengesiz beslenmek vucüdun bağışıklık sistemini zayıflatacağından dolayı diş eti enfeksiyonlarına neden olabilir.

Kötü yapılmış olan dolgu ve köprüler de diş eti rahatsızlığına neden olur.

Bunlara ek olarak vitamin ve mineral eksikliği, yaşanan travmalar da diş eti sorunlarına neden olabilir.

Diş eti sişmesi ve diğer diş eti hastalıklarının bir çok belirtisi vardır.

BELİRTİLERİ:

En önemli belirtisi diş etlerindeki kanamalardır. Sağlıklı diş etlerin de kanama olmaz.

Diş eti şişmesi ve kızarması,

Diş etinin çekilmesi ve diş kökünün ortaya çıkmasına bağlı hassasiyet,

Diş ve diş etlerinde diş taşına bağlı siyahlıklar,

Dişier de sallanma ve diş aralarının açılması,

Ağızda sürekli oluşan kötü koku ve tat diş eti rahatsızlığı belirtilerindendir.

Diş eti hastalıklarının önlenmesin de en önemli görev kişiye düşmektedir. Diş eti hastalıkalrını önlemek için kişinin günlk ağız bakımını yapması gerekmektedir. Günlük ağız bakımı dişlerde oluşan bakteri plağını önleyeceğinden diş taşı oluşumu ve diş eti hastalıkları önlenebilir. Ayrıca düzenli aralıklarla diş hekimimne görünmek de çok önemlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 01:46
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