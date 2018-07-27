Diş eti nasıl korunur?

Diş etlerinin sağlığını tehdit eden en önemli etken, dişler ile aralarında kalan besin artıklarıdır. Bu besin artıkları ile beslenen bakteriler diş etleri üzerinde hızla üreyerek bakteri plaklarının oluşmasına sebep olurlar.

Bakteri plağındaki mikroorganizmaların faliyetleri sonucunda ortaya çıkan asit içerikli artık maddeler ise diş etlerine zarar vererek iltihaplanmalara yol açar. Bu durumun engellenmesi ve dişetlerinin sağlığının korunması için ağız ve diş bakımının düzenli ve doğru şekilde yapılması gerekir.

Bunun için öncelikle dişler sabah ve akşam olmak üzere günde en az 2 defa fırçalanmalıdır. Fırçalama esnasında orta sertlikte bir diş fırçası kullanılmalı ve diş fırçalama en az 2 dakika sürmelidir.

Her ne kadar temel diş bakımında birçok kişi sadece diş fırçası kullansa da bu yeterli değildir. Özellikle diş fırçalarının ulaşamadığı diş etlerinin araları için diş ipi kullanılması gerekir. Diş ve diş etinin yanında dilin de dil fırçası ya da arkasında dil temizliği için özel bölümler olan diş fırçaları kullanılarak temizlenmesi gerekir.

Ağız ve diş temizliği uygulamaları için yeterli vakit ve imkan olmayan durumlarda, özellikle yemeklerden sonra ağzın su ile çalkalanarak temizlenmesi gerekir. Daha etkili temizlik için karbonatlı su ya da ağız gargarası da kullanılabilir. Bu önlemlere dikkat edilerek ağızda bakteri plağı oluşumu önlenir ve diş etlerinin zarar görmesi de engellenmiş olur.

Diş etleri ayrıca fiziksel travmalardan da korunmalıdır. Bunun için diş fırçalarken ve diş ipi kullanırken ani ve sert hareketlerden kaçınılmalı, kabuklu kuruyemiş gibi besinler tüketilirken de kabukların diş etlerine batıp yaralanmalara sebep olmaması için dikkatli olunmalıdır.

Diş etlerinin sağlıklı olmasında dengeli ve düzenli beslenme de önemli bir yere sahiptir. C vitamini diş eti sağlığı için oldukça önemlidir. Bu nedenle beslenmede C vitamini içeren yeşil sebze ve turunçgiller gibi besinlere yeterince yer verilmelidir.

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