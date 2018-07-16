Diş eti kanamasının nedenleri nelerdir?

Diş eti hastalıkları sık rastlanan rahatsızlıklardandır, diş eti hastalıkları içinde en çok bilinense diş eti kanamasıdır. Yaygın görülen bir rahatsızlık olduğundan önemsenmeyen diş eti kanamaları ağız sağlığı bakımından dolayısıyla metabolik faaliyetlern devam ettirilebilmesi için oldukça önemlidir.

PLAK OLUŞUMU:

Dişe tutunan saydam bakteri plağı iltihab oluşmasına neden olarak kanamalara sebebiyet verebilir.

SİGARA KULLANIMI:

Sigara ağız içi mukozası ve diş eti sağlığı için oldukça zararlıdır.

KALITIMSAL ETKENLER:

Araştırmalara göre diş eti rahatsızlıklarının %30 u genetic sebeplerden etkilenmektedir, bu oran ağız bakımına dikkat etmemeyle birleşince ciddi dişeti problemlerine sebebiyet verir.

HORMONAL DEĞİŞİMLER:

Kadınlarda hormonal değişimlerin yaşandığı gebelik, regl, menopoz gibi dönemlerden diş eti sağlığı etkilenir.

STRES:

Metabolik faaliyetleri etkileyen yoğun stress durumlarında diş eti rahatsızlıkların nüksetme ihtimali artar.

DİŞ SIKMA VE GICIRDATMA:

Bu tarz alışkanlar diş ile diş eti arasında boşluk oluşumuna ve diş etinin çekilmesine sebebiyet verir.

DİYABET HASTALIĞI:

Diyabet diş etinde enfeksiyon dolayısıyla kanama riski yaratan etkenlerden biridir.

DÜZENSİZ BESLENME:

Beslenme alışkanlığındaki düzensizlikler bağışıklık sistemini zayıflatacağından diş eti iltihablanmalarına ve kanamalara neden olabilir.

YANLIŞ DOLGU VE KÖPRÜ UYGULAMALARI:

Yanlış yapılan dolgu ve köprüler diş eti ne baskı uygulayarak yaralara ve kanamalara sebebiyet verebilir.

DİŞ ETİ KANAMALARI NASIL ENGELLENİR?

Diş eti kanamalarını başlamadan engellemek için yapılması gerek ağız ve diş bakımını düzenli ve doğru şekilde yapmaktır. Diş eti sağlığınız için yapabilecekleriniz:

Ağız gargarası ile ağız içi hijyeninizi sağlayabilirsiniz.

Dişlerinizi düzenli fırçalayarak, hastalık oluşumunu büyük ölçüde engellemiş olursunuz.

Diş ipi kullarak daha temiz dişlere sahip olabilirsiniz.

Düzenli olarak diş kontrolleri yaptırarak ağız ve diş sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.