Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?

Diş eti kanamaları hafife alınmayacak bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Başta pek de umursamadığımız bu kanamalar büyük sıkıntıların bir işaretcisi olabilir. Diş eti hastalıklarının yanıltan tarafı diş çürüğünde olduğu gibi herhangi bir ağrı ve sızının görülmüyor olması. Bu şekilde hastalık sinsi bir şekilde ilerleyebiliyor ve diş eti kanamaları son safhasına kadar ulaşabiliyor.

Peki toplumda yaygın olarak görülen diş eti kanamalarından kurtulma yolu ne diş eti kanamaları neden olur ve çok geç olamdan diş eti kanamaları nasıl geçer?

Diş Hekimi Dt. Cem Harbalioğlu, "Diş etleri sağlıklı dişler için ciddi bir öneme sahiptir ve diş eti hastalıklarının en önemli belirtisi diş eti kanamalarıdır. Tedavi olunmaması durumunda dişlerde sallanma ve diş kayıpları meydana gelebilir” dedi.Diş etinin kanama sebeplerine de değinen Dt. Harbalioğlu, "Diş eti kanamalarının ilk nedeni mikrobiyal diş plağıdır. Doğru bir fırçalama, diş ipi ve ara yüz temizliği yapılmaması nedenleriyle bakteriler dişe tutunur. Zamanla bu plak tabakası gelişir ve bu birikintiler diş taşına dönüşür. Diş eti kanamalarını etkileyen diğer faktörler ise; sigara, hormonal değişiklikler, stres, genetik faktörler, diş gıcırdatma veya sıkma alışkanlığı, şeker hastalığı, uyumu iyi olmayan dolgu ya da kronlar, kötü beslenmedir" açıklamasını yaptı.

DİŞ ETİ HASTALIĞI BAŞLANGICI,KANAMALAR

Dt. Cem Harbalioğlu şu bilgileri verdi: "Gingivitis diş eti hastalığının hafif şeklidir. Diş etleri kırmızılaşır, şişer ve çok kolay bir şekilde kanar. Ancak hastalık bu aşamada kişileri fazla rahatsız etmez. Gingivitis daha çok ağız temizliğine yeterince önem vermemekten kaynaklanır. Yiyecek artıklarından kaynaklanan bakteriler iltihaplanmaya yol açar.

Doğru bir ağız içi bakımı ve doktorunuzun vereceği tavsiyelerle, hastalık tedavi edilebilir. Gingivitis olarak adlandırılan diş eti iltihaplanması zamanında tedavi edilmezse, diş eti yüzeyinden ilerleyerek buradaki kemiği de etkilemeye başlar. Periodontitis gingivitisten farklı olarak, dişin kök yüzeyini, diş kökünü saran kemiği ve bu iki doku arasındaki bağ dokusunu harap eden iltihabi bir hastalıktır. Bir anlamda tedavi edilmemiş olan gingivitis’in ilerlemiş haline benzetilebilir. Dişlerin sallanmasına ve dökülmesine neden olur.”

DİŞ ETİ HASTALIĞI NASIL GEÇER? DİŞ ETİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Diş Hekimi Dt. Cem Harbalioğlu diş eti kanamasının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak konu ile ilgili açıklamasını; "Ağız kokusunu da beraberinde getiren diş eti kanaması, ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Diş eti kanamalarını önlemenin tek yolu ağız hijyeninin düzenli olarak sağlanması, dişlerin günde iki defa doğru bir fırça ve doğru bir teknik ile fırçalanmasıdır. Ayrıca diş ipi ve arayüz fırçası kullanarak dişlerin ara yüzeyleri temizlenmeli, beslenmeye özen gösterilmeli ve şekerli-yapışkan gıdalardan kaçınılmalıdır. En önemlisi de 6 ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü de unutulmamalı gerektiğinde diş yüzeyi temizlikleri yapılmalıdır" şeklinde tamamladı.

Diş eti hastalıklarının kaynaklarını bir çok kişinin bilmediğini ve merak ettiğini belirten Diş Hekimi Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu ise, ağızda durup dururken kanama varsa veya dişleri fırçalarken kanama varsa diş eti hastalığı ile karşı karşıya olunduğunu söyledi Diş eti tedavilerinde bir kaç yöntemin olduğunu belirten Kışlaoğlu, "Hekiminiz size hangisinin uygun olduğunu söyleyecektir. Lazer destekli Diş eti tedavileri günümüzde çok kullanılır hale gelmiştir. Estetik diş hekimliği tedavilerinde diş etine şekil vermek için veya bakterilerin öldürülmesinde kullanılmaktadır. Sert dokularda da yani kemiğin şekillendirilmesinde kullanılan bazı lazerler vardır. Lazer tedavileri kombine olarak estetik diş hekimliğinde kullanılmaktadır" şeklinde konuştu.