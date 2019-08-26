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Diş eti iltihabı nedir? Diş eti iltihaplanması nasıl geçer? Diş eti iltihaplanmasının belirtileri nelerdir?

Birçok insanın yaşadığı sağlık sorunlarının başında hiç şüphesiz diş eti iltihaplanması gelir. Peki diş eti iltihabı nedir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ve önlemek için neler yapılmalıdır. Detaylar haberimizde.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
Diş eti iltihabı nedir? Diş eti iltihaplanması nasıl geçer? Diş eti iltihaplanmasının belirtileri nelerdir?

DİŞ ETİ İLTİHABI NEDİR?

Diş eti iltihabı, genellikle bakteri kaynaklı enfeksiyonların neden olduğu ağız ve diş sağlığına ilişkin bir rahatsızlıktır.Genellikle çiğneme, konuşma ve yemek yemede güçlük çekilmesine neden olabilir. Basit bir hastalık olan diş eti iltihabı genellikle dişlerin uzun süre ve düzenli fırçalanması ile diş ipi kullanımı sonucunda kısa bir süre içerisinde iyileşir. Diş eti iltihaplanmasının temel nedeni ağız sağlığına önem vermemektir.

DİŞ ETİ İLTİHABININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık ve şişlikler

Beyaz renkli iltihabi oluşumlar

Dişlerin fırçalanması veya diş ipi kullanımı esnasında kanama

Diş eti çekilmesi

Dişlerde gevşeklik

Konuşma ve çiğneme esnasında ağrı

Sıcak ve soğuk besinlere karşı aşırı hassasiyet

Ağız kokusu

NEDEN OLUŞUR?

Diş etleri arasında dolan yemek artıkları iltihabın en önemli nedenidir. Ağız bakımının düzenli yapılmaması ve fırçalamanın doğru icra edilmemesi iltihaplanmaya neden olur. Düzenli ve rutin ağzı ve diş bakımı ve diş fırçalaması iltihaplanmayı büyük oranda önler.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49
  1. Diş eti iltihabı

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