Diş eti çekilmesi, diş taşı neden olur? Diş beyazlatma yöntemleri

Diş hekimi Sinan Emre Şekerci, ağız ve diş bakımının düzenli olarak yapılmasının vücut sağlığını da koruyacağını söyledi.

Diş taşı neden olur?

Diş hekimi Şekerci, ağız ve diş bakımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sindirim sisteminin başlangıç konumunda yer alan ağzın dışarıya açık ve besinlerle sürekli bir temas halinde olmasının mikroorganizmaların çabuk üreyebileceği bir ortamın oluşmasına neden olduğunu belirten Şekerci, bundan dolayı ağız ve diş bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini vurguladı. Şekerci, "Ağız ve diş bakımı düzenli olarak yapıldığı gibi doğru ve etkin bir şekilde de yapılmalıdır. Bu durumlar sağlanmadığında ağız içi dokularında ve dişlerde önemli sağlık problemleri ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı bir görünüme sahip olmayan dişler; aynı zamanda kişilerde psikolojik, sosyal ve fizyolojik olarak sorunlara neden olmaktadır. Bir yetişkinin sağlıklı diş ve ağız yapısına sahip olması çocukluk döneminden itibaren yapılan düzenli bakımla oldukça yakından ilişkilidir. Bundan dolayı, ilk dişlerin çıkışından itibaren dişler düzenli olarak temizlenmeli ve ebeveynler tarafından bu alışkanlıklar çocuklara kazandırılmış olunmalıdır. Yetişkinlik dönemine gelindiğinde ise vücut 25’li yaşlarda kemik yapıcı süreçten çıkarak yıkıcı döneme giriş yapmaya başlamaktadır. Özellikle bu yaşlara gelindiğinde ağız ve diş bakımında daha da özenli olunmalıdır” dedi.

Diş beyazlatma yöntemleri



“Yetişkinlik döneminde diş eti hastalıklarında da artış yaşanır”

Diş çekiminden sonra sigara

Yetişkinlik döneminde diş eti hastalıklarında da artışların yaşandığını ifade eden diş hekimi Sinan Emre Şekerci, “Diş ve diş etlerinin sağlığı için ihtiyaç duyulanlar ilk önce, florürlü bir diş macunu ve yumuşak kıllı bir diş fırçası oluyor. Bu ana uygulama malzemeleri ile dişler günde en az iki defa 45 derecelik açıyla yukarı ve aşağı yönlü olacak şekilde fırçalanmalıdır. Dişlere uygulanan fırçalama aşamasından sonra temizliğin yeterli düzeyde olup olmadığı kontrol edilmeli ve dil üzeri de fırça ya da dil temizleyicisi ile temizlenmelidir. Plak ve diş taşı oluşumunu engellemek için ise fırçalama sonrasında diş ipi kullanılmalıdır. Şeker ve şekerli gıda tüketimi en aza indirilmelidir. Çünkü bu besinler dişlerde asidite nedeniyle plak ve çürük oluşumuna neden olmaktadır. Dişlerde sararmaların önüne geçmek adına ise aşırı çay, kahve ve sigara tüketiminden uzak durulmalıdır. Düzenli olarak yapılan ağız bakım uygulamaları dişlere ömür boyu koruma sağlar. Bu korumanın sağlanması kişilerin elindedir” diye konuştu.

Diş eti çekilmesinin nedenleri nedir?

Diş eti çekilmesi neden olur?

Zayıf ağız bakımı.

Diş gıcırdatma.

Agresif diş fırçalama Dişlerinizi gerekenden daha sert fırçalamak iyilikten daha çok zarar verir.

Diş eti dokusu travması.

Diş taşı nedir?

Ağız çok farklı çeşitlerde bakteri bulunur. Bu bakteriler gıda parçacıklarıyla birleştiğinde, dişlere zarar veren bir asit üretir ve plak oluşur. Yapışkan bir yapıya sahip olan plak, temizlenmediği takdirde gıdalardaki kalsiyum ve diğer maddeleri de toplayarak sertleşir. Bunun sonucunda da diş taşı, yani tartar oluşur.