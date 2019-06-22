Diş Hekimi Umut Şimşek, diş eti çekilmelerine dikkat çekti.

Estetik ve fonksiyonu sağlama açısından hastalara uygulanan protez tedavileri genel anlamda metal destekli olanlar ve metal destekli alt yapısı olmayan uygulamalar olarak ikiye ayrıldığını belirten Diş Hekimi Umut Şimşek, “Zirkonyum, metal desteksiz alt yapı materyalidir. Son yıllarda özellikle estetik kaygıların toplumda artması ile beraber zirkonyum uygulamasının diş hekimi ve hastalar tarafından kullanımı artmış ve öncelikli seçeneklerden biri haline gelmiştir” dedi.

Zirkonyum alt yapılı protez uygulamalarının tedavide kullanılmasını cazip hale getiren en önemli özelliği metal gibi siyah değil beyaz renkli olması olduğunu anlatan Diş Hekimi Umut Şimşek, “Bu özellik sayesinde zirkonyum alt yapılı porselenlerde diş etlerinde siyah renk yansıması olmaz özellikle diş eti çekilmelerinin yaşandığı durumlarda. İkinci önemli özelliği doğal dişlerde renk değişiminin görüldüğü durumlarda, metal destekli porselenlere yakın bir rengi maskeleme özelliğine sahip olmasıdır. Zirkonyum porselenlerin bir başka özelliği de, alt yapısı metal destekli uygulamalardaki gibi siyah olmadığından, ışık geçirgenliğinin çok iyi olmasıdır. Bu özellik sayesinde yapılan estetik uygulamalarda doğal diş görünümüne yakın gülüş tasarımları yakalanabilmektedir” diye konuştu.

Son yıllarda yapılan çalışmalarda, zirkonyum porselen uygulanan doğal dişlerin dişeti bölgesinde daha az plak birikimi olduğu dolayısıyla daha az dişeti iltihabının oluştuğunun tespit edildiğini vurgulayan Diş Hekimi Umut Şimşek, “Ancak tüm bu özellikler zirkonyum alt yapılı porselen uygulamaları cazip hale getirse de, hatta hastalar tarafından kullanılabilirliği teklif edilse de esas kararın detaylı klinik ve radyolojik muayene sonucunda hastanın diş hekimi tarafından verileceği durumu unutulmamalıdır” şeklinde konuştu.