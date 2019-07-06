Diş çürüklerine dikkat

Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, diş sağlığı sorunları yaşayan vatandaşların diş hekimine kontrole gitmesini önerdi.

Diş sağlığının insan hayatını etkilediğini açıklayan Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, diş çürüklerinin dikkate alınmasını ve diş fırçalamayan vatandaşların her gün dişlerini düzenli olarak günde 2 kez fırçalayarak diş çürüklerinden korunabileceklerini açıkladı.

Halkın diş fırçalarken güvenilir macunları kullanması gerektiğini açıklayan Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, “Çoğu insan ağızlarında koku hissettikleri için dişlerini sabah kalkar kalkmaz fırçalar. Sabah uyandığımızda oluşan koku geceleyin yavaşlayan tükürük akış hızı kaynaklıdır. Yavaşlayan tükürük akış hızı sebebiyle bakteriler geçici olarak faaliyete geçer ve kokuya sebep olur. Uyandıktan belli bir süre sonra bu durum normale dönecektir. Doğru fırçalama sabah kahvaltıdan sonra dişler etrafındaki besin artıklarının temizlenmesi ile olacaktır” dedi.

Diş sağlığına dikkat edilmeli

Diş sağlığının insan vücudu için çok önemli olduğunu ve çoğu insanın dişlerine dikkat etmediğini açıklayan Kaya, vatandaşların diş fırçalamanın dışında şekerli, gazlı içeceklerden uzak durulması gerektiğini açıkladı.

Diş sağlığına dikkat edilmesini isteyen Kaya, diş sağlığına dikkat etmeyen vatandaşların gelecek yaşantılarında problemler ile karşı karşıya kalabilecek olduğunu açıkladı.