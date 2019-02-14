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Diş çürükleri için altın kurallar

Dr.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:59
Diş çürükleri için altın kurallar

Dr. Efe Kaya, diş çürüklerini engellemek için altın kurallar hakkında bilgi verdi.


Sabah kahvaltıdan sonra dişler etrafındaki besin artıklarının temizlenmesi gerektiğini ifade eden Dr. Efe Kaya, “Çoğu insan ağızlarında koku hissettikleri için dişlerini sabah kalkar kalkmaz fırçalar. Sabah uyandığımızda oluşan koku geceleyin yavaşlayan tükürük akış hızı kaynaklıdır. Yavaşlayan tükürük akış hızı sebebiyle bakteriler geçici olarak faaliyete geçer ve kokuya sebep olur. Uyandıktan belli bir süre sonra bu durum normale dönecektir. Doğru fırçalama sabah kahvaltıdan sonra dişler etrafındaki besin artıklarının temizlenmesi ile olacaktır” dedi.


Dr. Kaya diş çürüklerini engelleyen altın kuralları şöyle sıraladı:


- Ara öğünlerde yapışkan gıdalardan kaçının


Şeker çürük oluşum mekanizmasının temel kaynağıdır Dişler etrafında temizlenemeyen şeker artıkları dişlerin hızlıca çürümesine sebep olur.


-Akşam dişlerinizi fırçaladıktan sonra yemek yemeyin


Uyku öncesi ve uykudan uyanıp yenen besinler çürük oluşum hızını 3 kat artırır. Sebebi uyku halinde çürük bakterilerinin normalden daha aktif olmasıdır. Uyku öncesi dişler fırçalanmalı, dişler etrafında plak kalmamalıdır.


-Diş ipi kullanın


Fırçanın ulaşamadığı, dişlerin ara yüz bölgeleri diş çürüklerinin en çok görüldüğü bölgelerdir. Dişler fırçalandıktan sonra kesinlikle diş ipi kullanılmalıdır.


-Alkolsüz ağız çalkalama suları kullanın


Günde bir kez kullanılan ağız çalkalama suları çürük bakterilerinin faaliyetlerini yavaşlatacağından kullanımı son derece önemlidir.


-Diş fırçanızı 3-4 ayda bir değiştirin


Deforme olan diş fırçaları doğru temizleme yapamayacağından kesinlikle değiştirilmelidir.


-Diş fırçalama eğitimi alın


Unutulmamalıdır ki ancak doğru bir fırçalama yöntemi uygulandığında uygun bir temizleme sağlanır. Sürekli fırçalama yapılmasına rağmen durdurulamayan diş çürüklerinin sebebi yanlış fırçalamadır. Fırçalama eğitimi için hekiminize danışın.


-Diş fırçası su ile ıslatılmadan kullanılmalıdır.


Fırça su ile ıslatıldığında diş macunu içerisindeki flor oranı düşecektir. Flor diş çürüğünü durdurur ve engeller. Diş macunu kuru bir fırça ile diş yüzeyine uygulanmalıdır.


-Flor içeren diş macunları kullanılmalıdır.


6 ayda bir diş hekimi ziyaret edilmelidir

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:59
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