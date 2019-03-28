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Diş çekimlerinden sonra bunlara dikkat

Diş Hekimi Mahmut Genç, diş çekimi sonrası dikkat edilecek noktalar konusunda uyardı.

28 Mart 2019 Perşembe 14:03
Diş çekimlerinden sonra bunlara dikkat

Diş Hekimi Mahmut Genç, diş çekimi sonrası dikkat edilecek noktalar konusunda uyardı.


Yemek, içmek ve estetik gülüş için vazgeçilmez organ olan dişlerin istemeden de olsa kimi zaman çekimlerinin gerekebileceğini belirten Diş Hekimi Mahmut Genç, “Restore edilemeyecek kadar kırık çürük dişleri çekmek zorunda kalabiliriz. Veya gömülü kalan dişlerimiz yirmi yaş dişlerimiz cerrahi olarak çekilebilir. Minör cerrahi olan bu diş çekimlerinin devamında doktorumuzun önerdiği şekilde cerrahi bölgenin temizliğini yapmaz isek ciddi enfeksiyonlar ve dayanılmaz ağrılar ile karşı karşıya kalabiliriz” dedi.


Diş Hekimi Mahmut Genç, ağız ortamının binlerce mikroorganizmanın barındığı streil olmayan bir ortam olduğunu dile getirerek, “Diş Çekimi gerekecek durumlarda öncelikle ağız sağlığımızı ideal durumu getirmek gerekiyor. Özellikle diş taşı ve diş eti enfeksiyonlarının varlığında çekim bölgesinin enfeksiyonu kaçınılmaz olacaktır. Cerrahi işlem sonrası tampon bezleri 30 ile 40 dakika arasında sıkıca ısırdığımızda pıhtılaşma gerçekleşecek ve kanama duracaktır. Bu aşamadan sonra kanamayı artıracak durumlardan kaçınmak gerekir. Yeni kuru bir bez koymak, devamlı tükürmek, sigara içmek, sıcak besinler tüketmek, asitli içecekler içmek ve aspirin türevi ağrı kesiciler almak kanamayı artırır ve iyileşmeyi olumsuz yönde etkiler” diye konuştu.


Diş çekiminin olduğu gün soğuk uygulamasının ödemi ve ağrıyı alacağını anlatan Diş Hekimi Mahmut Genç, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Çekim devamında 24 saat dişleri fırçalamamak ve basınçlı şekilde tükürmemek gerekir. Pıhtılaşma bozulacak ve enfeksiyona zemin hazırlayacaktır. 1 gün sonrasında diş fırçalanır ve antiseptik gargaralar ile yara bölgesinin temizliği yapılmalıdır. Çekim boşluğuna giren ve çıkaramadığımız gıdaların orada bakteri oluşturması ve enfeksiyonu ile alveolit dediğimiz durum meydana gelebilir. Oldukça ağrılı bu durum genellikle bir hafta devam eder ve geçmeyen ağrılarda mutlaka doktorunuza başvurunuz.”

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:03
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