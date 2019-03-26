Diş çekiminden sonra nelere dikkat edilmeli?

Diş çekimi pek çok kişi için korkutucu olabiliyor. Hatta dişinin çekilmemesine gerek olmayan pek çok kişi bu korku nedeniyle tedavisini geciktiriyor ve bunun sonucunda basit diş çürükleri bile diş kaybı ile sonlanabiliyor. Diş çekimi, koruyucu tedavi yöntemlerine cevap vermeyen, çürük ve enfeksiyon (iltihap) gibi nedenlerden dolayı dolgu veya kanal tedavisi uygulamalarıyla kurtarılamayan dişler için uygulanıyor. Eğer diş çekilmesi gerekiyorsa doktorunuzun da yönlendirmesiyle doğru zamanda dişin çekilmesi gerekir. Peki diş çekildikten sonra ne yapılması gerekir. İşte diş çekimi sonrası dikkat edilmesi gerekenler...

Diş çekiminden sonra neler yapılmalı?

Diş hekiminin yaranın üzerine koymuş olduğu tampon hemen atılmamalı en az 25-30 dakika boş kalan bölge üzerinde tutulmalıdır.

—Tampon atıldıktan sonra yerine yeni tampon mümkünse konulmamalıdır. Yaranın üzerinde oluşan kan pıhtısının dağılmaması için bu gereklidir. Tamponu sık değiştirirseniz pıhtının oluşmasını engellersiniz. Pıhtı, çekim boşluğunu doğal bir tampon gibi kapatacak ve boşluğun ilerde kemik yapıyla dolması için gerekli hazırlığı yapacaktır. Pıhtının oluşması engellenir ya da pıhtı koparılırsa yara iyileşmesi bozulur ve ağrılı bir süreç başlar.

—Ağız suyla çalkalanmamalıdır.

—Çekimden sonra hemen bir şey yenmemeli, en az iki saat beklenmelidir. Süre bittikten sonra hasta ılık yiyecek ve içecekler tercih etmeli soğuk ve sıcak besinlerden kaçınmalıdır.

—24 saat sigara ve alkol kullanmamalıdır. Bu durum yaranın iltihap kapmasına neden olabilir.

—Diş çekimimden sonra oluşan boş bölge dil ile oynanmamalı, yaralı bölgede oluşan kan emilerek tükürülmemelidir.

—Diş çekiminin yapıldığı bölge el ile dokunulmamalıdır. Yara doğrudan mikrop kapabilir.

—Diş çekimi sonrasında kanama ara ara devam edebilir. Bu durum yaklaşık 6 ila 24 saat arasında devam eder, aşırı kanama varsa hekim ile mutlaka görüşülmelidir.

—Diş çekimi sonrasında ağrı için kullanılacak ağrı kesici hekime danışılmadan kullanılmalıdır.

—Yara içinde oluşabilecek yemek artıkları bölgede bakteri oluşumunu sağlayabilir. Çekimden 24 saat sonra, yumuşak bir diş fırçasıyla bölge yavaşça fırçalanmalıdır. Ilık tuzlu su ile gargara yapılabilir.

—Diş çekiminden bir gün sonrasında normal ağız bakımı tedavilerine devam edilebilir. Fakat bu bölge fırçalanırken dikkatli olunmalıdır.

—Eğer yüzünüzde şişme, aşırı ağrı, 24 saati geçen kanama hali ağızda oluşan kötü bir lezzet ve koku olursa mutlaka gecikmeden diş hekiminize başvurulmalıdır.

Ağızda oluşan diş kayıpları çeşitli sindirim bozukluklarına neden olmaktadır. Bu sebeple daha sonra hekimin uygun gördüğü implant, köprü ve protez gibi diş tedavilerinden biri hastaya uygulanabilir.