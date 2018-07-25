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Diş beyazlatmanın zararı var mıdır?

Dişler yenilen yiyeceklerden ya da içilen içeceklerin diş minelerine zarar vermesindan dolayı gözenekli bir yapıya sahiptir.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:02
Diş beyazlatmanın zararı var mıdır?

Diş beyazlatma iki şekilde uygulanmaktadır. Bunlar bir tanesi ev tip diğeri ofis tipi beyazlatmadır. Ev tipi beyazlatmada kendiniz dişlerinizi beyazlatmak için özel bir jel ve damaklık kullanırsınız.

Burada jel miktarını ayarlamak önemlidir. Jelin fazla olması diş minesine ve diş etlerine zarar verebileceğinden dolayı ölçeğini iyi ayarlamak gerekmektedir. Doğru miktarda kullanılan diş beyazlatma jellerinin hiçbir şekilde dişlere zararı bulunmamaktadır.

Ayrıca internette ya da bazı eczanelerden satılan diş bayazlatmak için kullanılan mavi ışıkla dişleri beyazlatan aletlerin büyük çoğunluğü Çin'de yan sanayi olarak üretilmektedir. Bu yüzden bu aletlerin büyük çoğunluğu sağlıklı değildir ve dişlere zarar vermektedir.

Ofiste diş beyazlatmak ise en çok kullanılan beyazlatma tekniklerindendir. Power bleaching olarak geçen bu teknik jel kullanarak ve ışınlarla beyazlatmayı kapsamaktadır. Bu uygulamada bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşılmamıştır. Doktor kontrolünde yapılan bu uygulamanın jelin ölçeği aşırı fazla olmadığı takdirde bir zararı bulunmamaktadır. Aynı zamanda bu yöntem bilinen en etkili ve en kısa sürede beyazlama sağlatan yöntemdir.

Diş beyazlatmanın diğer bir zararı sürekli olarak uygulanmasıdır. Sonuçta diş beyazlatma işleminde dişler kimyasal bir tepkimeye maruz bırakılmaktadır. Bu yüzden diş beyazlatma işlemi en fazla üç dört ayda bir defa uygulanmalıdır.

Aksi takdirde diş etleri ve diş minesi aşırı kimyasal tepkimeye maruz kalmasından dolayı yıpranabilmektedir. Bununla beraber jelin dişle temas süresi de diş için önemlidir. Doktorunuzun tavsiye ettiği süreden fazla durması dişlere zarar verecektir. Az durması ise etkisini göstermesini engelleyecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:02
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