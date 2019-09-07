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"Diş beyazlatmada macunlara, gargaralara güvenmeyin"

Doç.

07 Eylül 2019 Cumartesi 11:51
"Diş beyazlatmada macunlara, gargaralara güvenmeyin"

Doç. Dr. Mahmut Kuşdemir, diş beyazlatma vadeden macun ve gargaraların dişleri aşındırdığını belirterek, dişlerde yüksek hassasiyete yol açabileceğini söyledi.



Unkapanı Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi’nden Doç. Dr. Mahmut Kuşdemir, günümüzde sıkça tercih edilen dental estetik uygulamalarından diş beyazlatılmasına karşı uyarıda bulundu. Kuşdemir, yaptığı açıklamada, beyazlatma işleminde renklenmiş dişlere kimyasal ajanların uygulanarak renk pigmentlerinin okside edilip renginin açıldığına dikkati çekti.



Renklenme derecesinin hasta beklentisi ve süreç göz önünde bulundurularak farklı şekillerde uygulandığını belirten Kuşdemir, "Klinik ortamda hekim kontrolünde daha yüksek konsantrasyonlu ajanlarla gerçekleştirilen ağartma işlemi klinik tipi ağartma olarak adlandırılır. Ağartma ajanının dişlere uygulanmasının ardından, ajanın aktivasyonunun daha etkin hale gelmesi için sıklıkla lazer, plazma ark gibi cihazların yardımına başvurulur" dedi.



Doktor kontrolü şart


Kuşdemir, evde yapılan diş beyazlatmanın doktor kontrolünde uygulanması gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Daha yavaş sonuç elde edilen ve düşük konsantrasyonlu ajanların kullanıldığı ev tipi ağartma sistemleri hastanın tedaviyi hekim kontrolünde evde plaklar aracılığıyla kendisinin sürdürdüğü tedavi yöntemidir. Kombine ağartma tedavileri ise daha etkin beyazlama beklentisi olan hastalarda klinik çalışmanın ardından ev tipi işlemle devam edilmesidir.



Aslında aşındırıyorlar


Gargaralar, fırçalar, diş macunları, diş ipleri ve beyazlatma bantları gibi ‘tezgâh üstü ürünlere’ dikkat çeken Kuşdemir, sözlerini şöyle noktaladı: "Diş beyazlatma özelliği ile piyasaya sürülen diş macunlarının beyazlatıcı etkileri genellikle aşındırıcı özelliklerinden ileri geliyor. Bu ürünler nadiren karbamid peroksid veya hidrojen peroksid gibi ağartma ajanları içeriyor. Bununla birlikte bu ürünlerin sadece dış lekelenmeleri uzaklaştırdığı ve yüksek hassasiyet yapabildiği biliniyor. Beyazlatıcı ağız gargaraları leke oluşumunu ve plak oluşumunu önleme iddiası ile piyasaya sürülüyor. Diş beyazlatmada macunlara, gargaralara güvenmeyin. Beyazlatıcı diş ipleri diş ara yüzeylerindeki renklenmeleri uzaklaştırmak amacıyla kullanılıyor. Fırçayla uygulanan jeller veya cilalar, bariyersiz kullanılan beyazlatma ajanı içeren süspansiyon olarak diş yüzeyine fırça ile sürülüyor. Beyazlatma bantları, plak kullanımını elimine etmek üzere tasarlanmış ağartma ajanı içeren ve ön dişlere bağlanarak kısmen kısa zaman aralıklarında aktif içerik salımı yapan ürünler. Bu bantlar, hekim kontrolünde olan ağartma tedavilerine kıyasla daha ekonomik oluşları ve sağladıkları hasta memnuniyeti ile popüler hale geldi. Ancak unutulmamalı ki tezgâh üstü ürünlerle elde edilen renk değişiminin asla doktor kontrollü ağartma tedavileri kadar etkin olamaz".

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 11:51
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