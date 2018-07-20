Diş bakımı nasıl yapılmalıdır?

Diş Fırçalama: Günlük diş bakımının en temel uygulaması dişlerin diş fırçası ve diş macunu kullanılarak fırçalanmasıdır. Dişler, mümkünse sabah, öğle ve akşam olmak üzere günde 3 kez fırçalanmalıdır.

Ancak yeterli vaktin ve imkânın olmadığı durumlarda sabah kahvaltısından sonra ve gece yatmadan önce olmak üzere dişlerin en azından günde iki kez fırçalanması ihmal edilmemelidir.

Dişlerin fırçalanması için öncelikle uygun bir fırça seçimi yapılmalıdır. Diş fırçasının çok yumuşak olması etkili temizlik sağlanamamasına, çok sert olması da diş ve dişetlerinin zarar görmesine neden olabileceğinden, orta sertlikte diş fırçaları tercih edilmelidir.

Diş macunu seçiminde ise eğer kişinin ağız ve diş sağlığı ile ilgili herhangi bir problemi yoksa piyasadaki ürünlerden birisi kullanılmalıdır. Kullanılan diş macunu ise belirli aralıklarla farklı bir ürünle değiştirilmeli, sürekli olarak aynı diş macunu kullanılmamalıdır. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemleri olanlar ise diş macunu seçiminde diş hekiminden yardım almalıdır.

Diş fırçalamada fırçaya az miktarda macun sıkılmalı ve dişlerin ön, arka ve üst yüzeyleri sırasıyla fırçalanmalıdır. Bu esnada hiçbir dişin fırçalanması ihmal edilmemelidir.

Dişler yukarı aşağı yuvarlak hareketlerle ve çok bastırılmadan fırçalanmalı, fırçalama dişetlerinden diş uçlarına doğru süpürme hareketi yapılarak tamamlanmalıdır. Diş fırçalama süresi 2 dakikadan daha az olmamalı ve dişlerden sonra dil de fırçalanmalıdır. Kullanılan diş fırçası ise ortalama 3 ayda bir değiştirilmelidir.

DİŞ İPİ KULLANIMI:

Diş fırçalama temel diş bakımının en önemli bölümüdür ancak diş bakımında tek başına yeterli değildir. Normal diş fırçaları diş aralarını yeterince temizleyemediği için günlük diş bakımında mutlaka diş ipi kullanılmalıdır.

Başlangıç olarak mumlu diş ipleri kullanılmalı ve yatmadan önceki diş fırçalamadan sonra mutlaka diş araları diş ipi kullanılarak temizlenmelidir. Diş ipi kullanılarak tüm dişlerin yan yüzeyleri ve dişlerle dişetleri arasında kalan kısımlar iyice temizlenmelidir. Diş ipi kullanılırken dişetlerine kuvvet uygulanmamalı ve her yeni dişin temizliğinde diş ipinin temiz bölümü kullanılmalıdır.

ARA YÜZ FIRÇASI KULLANIMI:

Diş ipi kullanımından sonra eğer diş ara yüzlerinin tam olarak temizlendiğinden emin olunmak isteniyorsa bu durumda çok ince yapılı ara yüz fırçaları kullanılmalıdır.

Özellikle diş teli, dolgu diş gibi ağız aparatları kullananlar da bu aparatların arasına ve arkasına kaçan artıkları temizlemek için ara yüz fırçalarından yararlanabilirler.

Bu fırçaların kullanımında, uygun fırça boyutuna diş hekimi tarafından karar verilmelidir. Ara yüz fırçaları ince yapıları ile diş aralarına rahatlıkla girerler ve etkili bir temizlik sağlarlar. Bu fırçalar diş aralarına, yere paralel olarak sokulurlar ve sadece su ile ıslatılarak kullanılırlar.

AĞIZ GARGARASI KULLANIMI:

Günlük diş bakımının en etkili şekilde gerçekleşebilmesi için diğer uygulamaların yanında ağız gargaraları da kullanılabilir. Bu gargaralar bakterileri ve artık maddeleri ağızdan uzaklaştırmalarının yanında, ferah ve taze bir nefese sahip olmayı da mümkün kılar.

Günlük bakım haricinde ise dişlerin sert cisimlerden, asitli içeceklerden, çok soğuk veya çok sıcak yiyecek ve içeceklerden korunması gerekir. Dişlerde herhangi bir rahatsızlık hissedilmese bile en fazla 6 ayda bir diş hekimine gidilerek muayene olunmalıdır.

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