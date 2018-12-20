THY- Euroleague
0553 313 94 23

Diş ağrısının en fenası bu

Masum bir diş çekimi operasyonundan sonra ortaya çıkan “Alveolit”, hastaya sıkıntılı günler yaşatabilir.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:37
Diş ağrısının en fenası bu

Klinikte diş çekimini takiben çekim bölgesinde bir miktar ağrı ve sızı normaldir. Fakat 2 ya da 3 gün sonra başlayan ağrı alveolit olabilir.

Normal sınırları aşan bu ağrılar bir süre sonra dayanlımaz ağrılar haline gelebilir. Normal bir diş çekimi sonrasında ya da zor bir 20 yaş dişi veya gömülü bir diş çekimi sonrasında bile ağrı 2. günden itibaren azalır.

Eğer çenenizi normal boyutlarında açamıyor, ateş ve ağrınız varsa halsizlik ve ağız kokusu hissediyorsanız diş çekim bölgesinde ciddi ağrı varsa bu alveolit olabilir.

Neden oluyor?

Çekim sonrası arta kalan diş ve kök parçaları, çekimden sonra sokete giren her türlü yemek artıkları gibi yabancı madde sebeb olabilir.

Hastada diş çekimi sırasında fazla miktarda anestezik yüzünden çekim boşluğunun kanaması engellenmiş olabilir. Oysa kontrollü kanama her zaman iyi sonuç verecektir.

En sık alveolit ağrılar en sık 20 yaş dişlerinde olur. Sebebi ise 20 yaş dişlerindeki kanlanma ve damar yapılarının azlığındandır.

Çekim sonrasında hekim yapması gereken işlemleri yapmış olsa da hastalardan kaynaklanan sebepler de alveolit oluşumunda önemlidir.

Çekim sonrası bilindiği gibi hastalara steril gazlı bezlerle tampon yapması önerilir ve hekim, gazlı bezi hastanın çekim bölgesine koyar.

Çekim sonrası yapması gerekenleri de bir dizi talimatla hastasına önerir, fakat hastalar bazen yapılmaması gereken şeyler yaparlar.

Yaraya peçete bastırır, pamuk koyar, steril olmayan bez parçaları tıkar. Bunlar da alveolit ağrılara sebep olabilir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:41
  1. alveolit
  2. diş ağrısı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocukların doğal ilacı bu besinler
    1. Çocukların doğal ilacı bu besinler
    2. Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam..
    3. "Bölgemizde güvenlik ve istikrar için..
    4. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi,..
    5. Yabancıya konut satışında 40 bin..
    6. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    7. Kasımpaşa'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
    8. Eski kaymakam Özkan'ın "FETÖ" davası
    9. Büyük oranda temizlenmişti... İstilacı..
    10. TÜİK'ten son dakika asgari ücret teklifi
    11. İzmir'de Fatih Portakal protestosu!
    12. Boluspor'da Eskişehirspor maçı..
    13. Hastayı 2 kilometre yürüyerek..
    14. Galatasaray'da Sivasspor maçı..
    15. Putin'den Mustafa Kemal açıklaması
    16. Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı
    17. AK Parti'nin İstanbul adayı netleşti!..
    18. İngiltere Merkez Bankası politika..
    19. Ford Trucks, off-road maratonu..
    20. Robinho'dan VAR tepkisi: Gol attığım..
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!