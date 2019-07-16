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Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısını geçiren doğal yöntemler

Diş ağrısı tespiti ve tedavisinin sadece diş hekimi tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Recep Eşkar "Ancak diş hekimine gidinceye kadar ağrıyı hafifletmek için bazı çözüm önerileri de bulunuyor” dedi. Peki diş ağrısı nasıl geçer?

16 Temmuz 2019 Salı 14:40
Diş ağrısına ne iyi gelir? Diş ağrısını geçiren doğal yöntemler

Diş ağrısı tespiti ve tedavisinin sadece diş hekimi tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Recep Eşkar "Ancak diş hekimine gidinceye kadar ağrıyı hafifletmek için bazı çözüm önerileri de bulunuyor” dedi. Peki diş ağrısı nasıl geçer?

1-Diş fırçalamak çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına destek olur.

2-Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur, dişi bakterilerden temizler ve şişlikleri azaltır. Diş eti ve açık diş çürüklerinde dezenfektan etkisi vardır.

3-Diş hekiminizin önerisiyle ve kullanım şartlarına uyarak ağrı kesici almanız ağrınızı belirli bir süre için geçirecektir.

4-Dişe kesinlikle aspirin, kolonya, alkol konulmamalı, bunların yerine karanfil yağı tercih edilmeli.

Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Karanfil, "eugenol" denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da vardır.

Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder.

5-Buz uygulaması, ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması ya da soğuk su ile ağzı çalkalama geçici olarak ağrıyı hafifletebilir. Bu durumun tam tersi olarak ağrıyan diş bölgesine sıcak kompres uygulaması ya da sıcak su ile ağzı çalkalama da geçici olarak ağrıyı hafifletebilir.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 14:40
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  9. karanfil yağı
  10. diş sağşlığı

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