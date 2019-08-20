Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısını nasıl gideririz?

Diş ağrısı en şiddetli ağırların başında gelmekte. Diş ağrısını saniyeler içinde geçiren pratik yöntemi çok az insan biliyor. İnsanın bütün ruh halini mahveden bu ağrılar, iltihap, diş kırığı, çürük veya diş eti hastalıklarından dolayı oluşabilir. Dişçinize ulaşamadığınız anda bu ağrılar hayatı çekilmez hale getirilebilir. Eğer aklınızda dişçiye ne zaman gitmeliyim gibi bir soru varsa, ne kadar yakın o kadar iyi size vereceğimiz en güzel cevap olur. Herhangi bir sorun olmasa bile en az yılda 2 kez rutin kontrolden geçmelisiniz. Peki Diş ağrısı nasıl geçer? Diş ağrısını geçiren bitkisel çözüm neler?

Karanfil yağı diş ağrınızı hafifletmek için kullanılabilir. Eğer evde karanfil yağı bulunduruyorsanız, ağrıyan dişe 2 damla damlatın ancak dikkatli olun ve yutmayın. Eğer yağ yok ancak karanfil var ise o da işe yarayacaktır. 1-2 karanfili ağzınıza atın ve yumuşamasını bekleyin. Ardından ağrıyan dişinize bastırarak bir iki dakika bekletin. Ancak bu diş ağrınızı tedavi etmez, sadece ağrınızı alır ve ilk fırsatta dişçinize görünmenizi gerektirir.

Başınızı yukarı kaldırmak, çenenize binen yükü hafifletecek ve ağrınızı yumuşatacaktır. Bir diş sarımsağı ezip macun haline getirerek ağrıyan dişinize koyun. Ağrınız hafifleyecektir. Gazlı beze birkaç buzu sarın ve ağrıyan dişin olduğu taraftan yanağınıza bastırın. Ağrıyan bölge soğuyunca, daha az ağrıyacaktır. Sakın dişinize direkt olarak buzu bastırmayın. En başta sizi rahatlatsa da sonrasında daha fazla soruna yol açacaktır.

Ağrı kesiciler

Ağrı dayanılmaz olduğunda tabii ki ağrı kesiciler imdadınıza koşacaktır. Ancak size uyarımız şu, sakın dişinize direkt olarak bir ağrı kesici ilaç ile baskı uygulamayın. Daha hızlı etki etsin diye bu şekilde kullanılan ilaçlar ciddi sorunlara yol açmaktadır. Ağrı kesiciler midede yavaş yavaş sindirilerek ağrıyan bölgede kullanılır. Eğer daha hızlı etki için böyle bir yönteme başvurursanız hayatınız tehlikeye girebilir.