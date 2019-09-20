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Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?

Diş ağrısı oldukça büyük acı veren zor bir hastalıktır. Diş ağrısı yaşayan kişiler kulaktan dolma birçok bilgiyi uygulayarak ağrısını hafifletememiş olabilir. Bu durumda diş ağrısı en hızlı nasıl geçer sorusu akıllara gelir. Diş ağrısı tespiti ve tedavisinin sadece diş hekimi tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Recep Eşkar "Ancak diş hekimine gidinceye kadar ağrıyı hafifletmek için bazı çözüm önerileri de bulunuyor” dedi. Peki, Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer? İşte diş ağırısını geçirecek tavsiyeler...

20 Eylül 2019 Cuma 17:24
Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?

Diş ağrısı oldukça büyük acı veren zor bir hastalıktır. Diş ağrısı yaşayan kişiler kulaktan dolma birçok bilgiyi uygulayarak ağrısını hafifletememiş olabilir. Bu durumda diş ağrısı en hızlı nasıl geçer sorusu akıllara gelir. Diş ağrısı tespiti ve tedavisinin sadece diş hekimi tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Recep Eşkar "Ancak diş hekimine gidinceye kadar ağrıyı hafifletmek için bazı çözüm önerileri de bulunuyor” dedi. Peki, Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer? İşte diş ağırısını geçirecek tavsiyeler...

Diş ağrısı, kişinin yaşam kalitesini ciddi oranda olumsuz etkileyen bir durumdur. Pek çok farklı nedenden kaynaklanabilen diş ağrısının tedavisi için en kısa sürede diş hekimine başvurmak gerekir. Tedavi edilmeyen diş ağrıları daha büyük sorunları beraberinde getirebilir.

Diş ağrısı en hızlı nasıl geçer?

1-Diş fırçalamak çürüğe sıkışmış ve ağrıya neden olan besinleri uzaklaştırmaya yardımcı olur. Dişlerin diş ipi ile temizlenmesi ve fırçalama ağrının azalmasına destek olur.

2-Sirkeli su ve tuzlu su gargarası diş ağrılarını kısmen uyuşturur, dişi bakterilerden temizler ve şişlikleri azaltır. Diş eti ve açık diş çürüklerinde dezenfektan etkisi vardır.

3-Diş hekiminizin önerisiyle ve kullanım şartlarına uyarak ağrı kesici almanız ağrınızı belirli bir süre için geçirecektir.

4-Dişe kesinlikle aspirin, kolonya, alkol konulmamalı, bunların yerine karanfil yağı tercih edilmeli.

Karanfil yağı veya kuru karanfil yüzyıllardır enfeksiyonu tedavi etmede kullanılır. Diş ağrısına iyi gelen karanfil yağı anestezik ve antiseptik özelliklere sahiptir. Karanfil, "eugenol" denilen güçlü bir madde içerir. Bakteri öldürmeye yarayan bu madde diş macunlarında da vardır.

Kuru karanfil ağrıyan bölgeye konup bekletilirse o bölgeyi uyuşturarak ağrı hissini azaltır. Ayrıca antibakteriyel özelliğinden dolayı çürük dişin çevresindeki zararlı bakterilere etki eder.

5-Buz uygulaması, ağrıyan diş bölgesine soğuk kompres uygulaması ya da soğuk su ile ağzı çalkalama geçici olarak ağrıyı hafifletebilir. Bu durumun tam tersi olarak ağrıyan diş bölgesine sıcak kompres uygulaması ya da sıcak su ile ağzı çalkalama da geçici olarak ağrıyı hafifletebilir.

6-Diş ağrısı gece ortaya çıkmışsa yatar durumda olmak ağrıyı artıracağından yastık yükseltilebilir.

Diş ağrısı neden gece tutar?

Şiddetli diş ağrısı özellikle geceleri başlar. Çünkü hormonal değişiklikler ile damar içi basıncın artması ve damarsal genişlemeler, geceleri ağrıyı daha şiddetli hissetmenize sebep olur. Gece başlayan diş ağrısı için yapılabilecek en doğru hamle, ağrı kesici bir ilaç alarak en yakın diş hekimine gitmektir. Diş hekimine erişimin zor olduğu durumlarda ağrıyan dişin diş eti bölgesine kolonya, alkol, aspirin vb şeyler sürmek, son derece yanlış ve tehlikeli uygulamalardır. Çünkü bunlar diş etinde tahrişe sebep olarak ikincil bir ağrıya daha neden olabilir. Ağrı kesici içeren gargaralarla ve tuzlu su ile yapılacak gargara da hastayı bir miktar rahatlatır. Ancak tüm bu yöntemler kısa sürelidir ve tedavi edici değildir. En doğrusu analjezik (ağrı kesici) bir ilaç alarak ağrıyı geçici olarak dindirmek ve ilk fırsatta diş hekimi kontrolüne gitmektir.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:24
  1. Ağrı
  2. diş ağrısı
  3. Diş ağrısına doğal çözümler
  4. diş ağrısı en hızlı nasıl geçer
  5. diş ağrısı en çabuk nasıl geçer
  6. diş ağrısı nasıl hafifler
  7. Diş ağrısı neden gece tutar?
  8. diş sağlığı

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