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"Dirliş Osman"a sürpriz transfer! İşte Özçivit'in yeni partneri

ATV'de ekrana gelmeye hazırlanan "Diriliş Osman"ın çekimleri son hızla devam ederken, başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri için farklı bir isim daha ortaya atıldı. Özçivit'in yeni partnerinin Özge Törer olacağı iddia edildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:07
"Dirliş Osman"a sürpriz transfer! İşte Özçivit'in yeni partneri

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Çok yakında ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan dizide yeni bir gelişme yaşandı. Başrolde yer alan Burak Özçivit'in partneri için oyuncu seçmeleri devam ederken, anlaşmaya varıldığı söylenen isim izleyicide büyük merak uyandırdı.

Söylenen isim tepki çekmişti

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'e partner olarak düşünülen kadın başrol oyuncusunun daha önce Aslıhan Karalar olduğu söylenmiş ve bir çok izleyici tarafından tepki almıştı.

Partneri belli oldu

Dizide Malhun Hatun olarak ekranlarda yer alacak kadın başrol oyuncusu için bir çok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Ancak Diriliş Osman dizisinin başlamasına bir ay kala dizinin kadın başrol oyuncusunun bulunduğu söylendi. Medya Tava'nın haberine göre Burak Özçivit'in partnerinin genç oyuncu Özge Törer'in olduğu konuşuluyor.

Özge Törer kimdir?

20'li yaşlardaki Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır. Özge Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisidir.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:07
  1. Muğla
  2. Diriliş Osman
  3. Burak Özçivit
  4. Aslıhan Karalar
  5. Özge Törer

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