Dirilişe vesile olsun: 50 bin müslüman Mescidi Aksa'da Cuma namazı kıldı...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu yılki cumhurbaşkanı seçiminin kampanya döneminde kamu borcunu 2027'ye kadar düşüreceğini vadetmişti.

Siyonistlerin tüm engellemelerine ve trafiği zorlaştırmalarına rağmen 50 bin Müslüman Cuma namazını Mescidi Aksa'da eda etti.

Sabah namazında da Mescidi Aksa'da, Onur Rüzgarı Buluşması başlığıyla Büyük Fecir Buluşması gerçekleştirilmişti.

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Mescidi Aksa'da Cuma namazı için toplananların sayısı 50 bini aştı.

Cuma hutbesini okuyan Şeyh İkrime Sabri, işgal rejiminin Mescidi Aksa'yla ilgili heveslerinin herhangi bir sınırda durmayacağını, onun ilk etapta burayı zaman ve mekan yönünden paylaştırmaya çalıştığını ancak burayla ilgili planlarının paylaştırma noktasında durmayacağını hatırlattı.

İkrime Sabri, işgal güçlerinin Mescidi Aksa'nın ve çevresindeki tarihi binaların altında yaptığı kazıların bu kutsal mabet açısından ciddi tehdit oluşturduğuna vurgu yaptı.

Siyonistlerin Mescidi Aksa'ya yönelik baskınlarının kesintisiz bir şekilde devam ettiği tekrar hatırlatıldı.

Şeyh İkrime Sabri hutbesinde, Filistin Yönetimi'nin Eriha hapishanesinde tutulan siyasi tutuklular konusuna da değinerek bunların korkunç işkencelere maruz kaldıklarını, cezaevi yetkililerinin imajlarının düzeltilmesi için söz konusu siyasi tutukluların tümünün serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi. (İLKHA)