Diriliş oyuncusuna kedi maması yedirdiler

Diriliş Ertuğrul'da rol alan Hande Soral, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri. Yakın zamanda oğlu Ali'yi kucağına alan oyuncu, Show TV'de ekranlara gelen Doğu Demirkol ile Alelade Show'a konuk oldu.

Reyting uğruna kedi maması yedirdiler

Hande Soral, gözlerini kapatarak yiyecekleri tahmin etme yarışması oynadı.

"Evde de tadıyorum"

Kedi mamasını tadarak tahmin eden oyuncu, tattığı ürünün kedi maması olduğunu öğrenince "Her gün muhatap olduğum bir şey, çocuklara verdiğim mamanın tadına bakıyorum." yorumunu yaptı.