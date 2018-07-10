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Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Göktuğ karakterini canlandıran Arda Öziri'nin hayatını kaybetmesinin 40'ıncı gününde kız arkadaşı Vildan Örnek 'dansözlü' doğum günü partisi verdi. Örnek’in bu skandal davranışı büyük tepki çekti.

10 Temmuz 2018 Salı 10:02
Diriliş oyuncusuna büyük vefasızlık...Dansözlü parti verdiler!

TRT’nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da da rol alan 39 yaşındaki oyuncu Arda Öziri 27 Mayıs'tageçirdiği motorlu kazada hayatı kaybetmişti. Oyuncunun kız arkadaşı Vildan Örnek, Arda Öziri'nin ölümünün üstünden 40 gün sonra doğum günü eğlencesi verdi. Doğum gününde oldukça mutlu olduğu ve eğlendiği görülen Vildan Örneğ'in bu davranışı Arda Öziri'nin yakın çevresi ve sevenleri tarafından büyük tepki çekti.

ÖLÜNÜN ARKASINDAN DANSÖZLÜ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ!

Hürriyet'in haberine göre Vildan Örnek, önceki akşam doğum gününü kutladı. Örnek’in Arda Öziri'nin ölümünden 40 gün sonra organize ettiği dansözlü doğum günü partisi büyük tepki çekti.

"YAZIKLAR OLSUN"

Doğum gününe katılan oyuncuya yakın isim Cengiz Çolak tepkisini sonradan şu sözlerle ifade etti. "Bu fotoğrafta gördükleriniz Arda'nın kız arkadaşı ve en yakın gördüğü dostları... Ben bu adamın kırkının duasını dün yapmışken, maalesef sevgilisi çalgılı doğum gününü kutluyor (...) Hepinize yazıklar olsun. Hepinizi siliyorum, hayatınızda başarılar diliyorum. Umarım ömrünüz uzun olur"

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 10:02
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Arda Öziri

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