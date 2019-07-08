Diriliş Osman'ın yeni kanalı belli oldu

Osman Bey'in hayatını ve devletin kuruluş yıllarının anlatılacağı ''Diriliş Osman'' bu yıl ekranlara gelecek. Dizide Osman Bey'i Burak Özçivit canlandıracak. Öte yandan yapımcı Mehmet Bozdağ, Twitter adresinden dizinin yeni kanalını duyurdu. Bozdağ, ''Diriliş serimiz ‘Diriliş Osman' olarak bu sezon ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum'' açıklamasında bulundu. Ertuğrul Bey karakterini Engin Altan Düzyatan canlandırıyordu.

Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisi bu yıl ekim ayında ekrana gelmişti. Diriliş Osman olarak yeni sezonda devam edecek olan dizinin yine Ekim ayında ekranda olması bekleniyor.