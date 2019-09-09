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Diriliş Osman'a sürpriz transfer! İşte Özçivitin'in partneri

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Diriliş Osman'ın kadrosuna dikkat çeken bir isim katıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:24
Diriliş Osman'a sürpriz transfer! İşte Özçivitin'in partneri

ATV'de başlayacak Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha eklendi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer alacağı Diriliş Osman'a Aslıhan Karalar'da katıldı. Pek Aslıhan Karalar Diriliş Osman dizisinde hangi rolü oynayacak?

Diriliş Osman hazırlıkları sürerken oyuncu kadrosu güçlendirilmeye devam ediliyor. Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan ve ATV'de yayınlanacak Diriliş Osman dizisinde, Burak Özçivit’in partneri Aslıhan Karalar oldu. Başarılı oyuncu Aslıhan Karalar, dizide Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u oynayacak. Karalar, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimlerine başladı. Oyuncu haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek.

Oynayacağı Malhun Hatun kimdir?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah
Orhan Gazi’nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali’nin kızıdır.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:24
  1. Diriliş Osman
  2. Malhun Hatun

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