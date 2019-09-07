Diriliş Osman'a bomba transfer! Osman Gazi'nin eşi belli oldu

Diriliş Osman dizisinde başrol oynayacak olan Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar oldu. Karalar, dizide Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u oynayacak.

2017'de sözde Türkiye güzeli seçilen Aslıhan Karalar, yeni sezonda ekrana gelecek olan 'Diriliş Osman' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Burak Özçivit'in oynadığı Osman Gazi rolünün eşi olarak diziye dahi olan Karalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun' rolünü üstlenecek.

Oyuncu, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek. Aslıhan Karalar aynı zamanda rolü için tarih dersleri almaya başladı.

Malhun Hatun kimdir?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır.