Diriliş Osman ne zaman hangi kanalda başlıyor? | Diriliş Osman başlangıç tarihi

Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Diriliş Osman için geri sayım başladı. Bu yıl ilk kez ekranlara gelecek olan ve başrolünde ünlü oyuncu Burak Özçivit'in yer alacağı dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konuya dair ayrıntılar...

Diriliş Osman ne zaman başlayacak?

Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında yapımcılardan yapılan bir açıklama yok. Bu sezon dizi ATV'de yayınlanacak. Yeni sezonun ekim ayı ortalarında başlaması bekleniyor.

Diriliş Osman oyuncuları kimler?

Burak Özçivit

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel

Cengiz Çoşkun

Nurettin Sönmez