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Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? | Diriliş Osman başlangıç tarihi

3 kıtada asırlarca adaletle hükmeden Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Diriliş Osman dizisi yeni sezonda yayın hayatına başlayacak. Dizinin başrolünde Burak Özçivit’in yer alması yeni sezon için merakı daha da artıyor. Peki, Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

21 Eylül 2019 Cumartesi 13:51
Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? | Diriliş Osman başlangıç tarihi

3 kıtada asırlarca adaletle hükmeden Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı Diriliş Osman’ın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul’un devamı olan Diriliş Osman dizisi yeni sezonda yayın hayatına başlayacak. Dizinin başrolünde Burak Özçivit’in yer alması yeni sezon için merakı daha da artıyor. Peki, Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Diriliş Osman dizisi ne zaman başlayacak?

Diriliş Osman dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Dizilerin yeni sezon tanıtımlarının yayınlanması, Diriliş Ertuğrul izleyicilerini de heyecanlandırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Diriliş Osman'ın yayın tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ATV’de yayınlanacak olan dizinin eylül-ekim aylarında başlaması bekleniliyor.

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Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 13:51
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