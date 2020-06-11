Diriliş Ertuğrul’un yıldızı Engin Altan Düzyatan’dan olay açıklama: Kuruluş Osman'a girdiğimde...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki 5 sezonluk müthiş performansı ile akıllardan çıkmayan Engin Altan Düzyatan, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Düzyatan, her ne kadar profesyonel olarak oyunculuk yapsa da, içinde amatör ruhunun sürdüğünü ve sürekli kendisini geliştirmeye gayret ettiğini anlattı.

Diriliş Ertuğrul dizisinden gururla bahseden oyuncu, “Diriliş Ertuğrul benim hayatımda da önemli yer tutan, en değer verdiğim, çok keyif alarak oynadığım rollerden bir tanesiydi. Biz 5 sezon tasarlamıştık, en güzel özelliklerinden bir tanesi de 5 sezonda bir karakterin farklı yaşlarını canlandırabilecek olmaktı benim için” dedi.

Dizinin birinci sezonunda 20’li yaşlardaki Ertuğrul Gazi’yi canlandırdığı, 5.sezonda ise 65’li yaşlardaki halini oynadığını hatırlatan Engin Altan Düzyatan, planlandığı şekilde bittiğini hatırlattı.

"Kuruluş Osman'a girdiğimde yaşım gerçekten yaşlı olmak zorunda"

Oyuncu, “Kuruluş Osman devam etti. Daha önceden planladığımız bir şey yok. O yüzden de şu anda tekrar oraya girdiğimde yaşım gerçekten çok yaşlı olmak zorunda. Bir aktör olarak bunu ne kadar uzun soluklu oynamak isterim, açıkçası bir karar verilemiyor. Bir şey yapamıyoruz. Çok da net konuşmadık hiçbir zaman. O yüzdenden şimdi öyle bir tasarrufum yok” açıklamasını yaptı.

Engin Altan Düzyatan, yeni sürprizlerle seyircilerin karşısına çıkacağı zamanı beklediğini ifade etti. Oyuncu, Ertuğrul Gazi’nin derinlikli bir karakter olduğundan da bahsetti.

Düzyatan, “Hepimizde olması gereken özellikleri sanki kendisinde barındırmış. Gerçekten her konuda adaletli, oynaması çok da zor değil. Biraz hissetseniz zaten oynayabileceğiniz bir rol. Çünkü iyi bir adam, her yönü ile eşit, adaletli olmaya çalışan birisi. Çok düz bir karakter. Oyuncuyu zorlayacak bir rol değil” dedi.

Hatırlanacağı üzere Kuruluş Osman dizisine Ertuğrul Gazi karakteri gelecek. Ediz Hun’un karaktere hayat vereceği açıklanmıştı.