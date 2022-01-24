Diriliş Ertuğrul'un oyuncusu hayatını kaybetti
Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey'i oynayan Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalanmıştı. Pekcan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.
Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey'i oynayan Ayberk Pekcan yaşamını yitirdi.
Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu, geçtiğimiz hafta memleketi Mersin'de yoğun bakına kaldırılmıştı.
Oyuncu bugün tedavi gördüğü Mersin'de hayatını kaybetti.
Ölüm haberini MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sait Dervişoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.