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Medya Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman
Medya

Diriliş Ertuğrul'dan sonra çok ses getirecek! İşte yeni fragman

TRT’nin yıllardır reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul’dan sonra 28 Eylül günü yayınlayacağı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 20:50:00 - 2020-09-22 20:52:58

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra yayınlanması sabırsızlıkla beklenen Uyanış: Büyük Selçuklu dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ı tahtından edeceği söylenen dizinin oyuncu kadrosu da çok ses getirmişti. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ilk fragmanı dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

İlk fragmanı ile daha şimdiden çok ses getiren Uyanış Selçuklı dizisi ise ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman'ın tahtını şimdiden sallıyor. 

TRT milli ve manevi dizilere yer verdiği gibi tarihimizi anlatan dizilere de yer vererek vatandaşın sevgisini kazanmaya devam ediyor. Tarihe ışık tutan bu diziler milyonlarca vatandaş tarafından ilgi ile izleniyor.

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