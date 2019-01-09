Diriliş Ertuğrul'dan o diziye geçti!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 3. ve 4. sezonlarında ekranda Aslıhan karakteriyle yer alan Gülsim Ali, Kanal D’de yayınlanacak olan Yüzleşme dizisinin kadrosuna katıldı.

İlk olarak Masal Çiçeği adıyla anılan dizinin ismi Yüzleşme olarak değiştirilmişti.

2012 yılında Son Yaz Balkanlar 1912 isimli diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Gülsim Ali, Seddülbahir 32 Saat filminde rol almış, ayrıca Hanım Köylü dizisinde İlkgün karakterine hayat vermişti.

Yeni diziye geçti

TRT1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde de boy gösterdikten sonra, 1993 Bulgaristan doğumlu oyuncu yeni dizide kendisine rol buldu.

Engin Öztürk, Hande Doğandemir, Uğur Yücel’in başrollerde oynadığı Yüzleşme dizisinin kadrosunda önemli isimler bulunuyor.

Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Mesut Akusta, Gözde Çığacı, Yeşim Gül, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu ve Macit Koper’in yer aldığı diziye son olarak Gülsim Ali ve Özge Akdeniz dahil oldu.