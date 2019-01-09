0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul'dan o diziye geçti!

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Aslıhan Hatun' karakteriyle rol alan Gülsim Ali, Kanal D'de başlayacak olan Yüzleşme dizisinin kadrosunda kendisine yer buldu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 10:45
Diriliş Ertuğrul'dan o diziye geçti!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin 3. ve 4. sezonlarında ekranda Aslıhan karakteriyle yer alan Gülsim Ali, Kanal D’de yayınlanacak olan Yüzleşme dizisinin kadrosuna katıldı.

İlk olarak Masal Çiçeği adıyla anılan dizinin ismi Yüzleşme olarak değiştirilmişti.

2012 yılında Son Yaz Balkanlar 1912 isimli diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Gülsim Ali, Seddülbahir 32 Saat filminde rol almış, ayrıca Hanım Köylü dizisinde İlkgün karakterine hayat vermişti.

Yeni diziye geçti

TRT1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde de boy gösterdikten sonra, 1993 Bulgaristan doğumlu oyuncu yeni dizide kendisine rol buldu.

Engin Öztürk, Hande Doğandemir, Uğur Yücel’in başrollerde oynadığı Yüzleşme dizisinin kadrosunda önemli isimler bulunuyor.

Zeynep Eronat, Yeşim Ceren Bozoğlu, Mesut Akusta, Gözde Çığacı, Yeşim Gül, Cansu Dağdelen, Cihat Süvarioğlu ve Macit Koper’in yer aldığı diziye son olarak Gülsim Ali ve Özge Akdeniz dahil oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 10:45
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. Aslıhan Hatun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Albayrak, MÜSİAD başkanlarıyla buluşuyor
    1. Bakan Albayrak, MÜSİAD başkanlarıyla..
    2. ANALİZ - ABD için tercih günü:..
    3. Tutuklu Suudi din adamı Karni'nin..
    4. İSG "Yılın En İtibarlı Kurumsal Sosyal..
    5. Demokrat siyasetçi yine ezber bozdu:..
    6. Yerliye hem üretim hem de satış desteği
    7. ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre..
    8. Tokat'ta iki katlı ahşap ev çöktü
    9. Ateşten günlerin güçlü kadını: Halide..
    10. Motorin ve benzine zam
    11. Borçlu vatandaşlar için büyük fırsat
    12. İsrailli eski bakana casusluktan 11..
    13. Bahçeli dün bahsetmişti! Teklifte..
    14. "Çekilmede ABD'nin zorlukları olduğunu..
    15. "Monitöre gidip yanlış karar vermeleri..
    16. İTO Başkanı Avdagiç’ten Erdoğan’a..
    17. "İsrail'le normalleşme Allah'a,..
    18. İBB, kimsesizlerin kimsesi oldu
    19. İstanbul havalimanlarında bilanço..
    20. Samsun'da terör örgütü El Kaide..
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Ülkeden tam 1 trilyon dolar çıkacak! Tarih yaklaşıyor
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Mossad Başkanı Yossi Cohen: İran'ın gücü kırılgan, asıl tehdit Türkiye!
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
    Binali Yıldırım istifa etmeli mi? Dilipak'tan olay yorum!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Milyonlarca memura ek zam müjdesi!
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar
    Bahçeli: 1 Nisan sabahı için hazırlık yapıyorlar

    Günün Karikatürü

    9 Ocak 2019
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Ve Türkiye hamlesini yaptı! Yunanistan çıldırdı
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'
    Türkiye'ye küstah tehdit! 'Operasyon olursa karşılık veririz'