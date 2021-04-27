  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Diriliş Ertuğrul’dan etkilendiler! Türkiye'ye gelip oraya gittiler
Medya

Diriliş Ertuğrul’dan etkilendiler! Türkiye'ye gelip oraya gittiler

Dünyada izlenme rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinden esinlenen Pakistanlı bir aile, Türkiye'ye gelerek Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 17:00:00 -
Diriliş Ertuğrul’dan etkilendiler! Türkiye'ye gelip oraya gittiler

Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen Pakistanlı aile, yaşadıkları İngiltere'den gelerek Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesinde bulunan türbesini ziyaret etti.

TRT'de yayınlanan dizinin ardından ilginin arttığı Osmanlı'nın kuruluş kenti Söğüt, Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Dağıstan, Afrika gibi coğrafyalardan ziyaretçileri ağırlıyor.

İngiltere'de yaşayan emekli Pakistanlı Rab Nawaz Khan, eşi ve oğluyla Ertuğrul Gazi ile Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etmek için Bilecik'e geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua eden aile üyeleri, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Rab Nawaz Khan, Anadolu Ajansı’na (AA) Pakistan'da büyük ilgi gören Diriliş Ertuğrul dizisini ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Ertuğrul Gazi'yi, Osmanlı'nın kuruluş topraklarını merak ettiklerini belirten Khan, "Türkiye'yi çok beğeniyoruz. Pakistanlıyız ama biz hepimiz bir devletiz. Biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz, beğeniyoruz. Müslümanlar bir aileyiz" dedi.

Khan, Pakistan'da yaşayan pek çok kişinin Bilecik'e gelerek Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etmek istediğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boris Johnson'un Kovid-19 sözleri dünyayı ayağa kaldırdı
Dünya

Boris Johnson'un Kovid-19 sözleri dünyayı ayağa kaldırdı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un tam kapanma sözleri dünyadan tepki gördü. Johnson'..
Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!
Gündem

Biden'ın 'soykırım' küstahlığına karşı Türkiye'den bomba hamle gelebilir!

Bloomberg'de yer alan bir iddiaya göre ABD Başkanı Joe Biden'ın "soykırım" skandalı karşı Türkiye, terör örgütü PYD'ye operasyon düzenleyebi..
Bayram yaklaşınca bankalar tuzağı kurdu
Ekonomi

Bayram yaklaşınca bankalar tuzağı kurdu

Reel üretimin düşmanı faizci bankalar, Ramazan Bayramı yaklaşırken kredi reklamlarına hız verdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay