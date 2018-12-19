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Diriliş Ertuğrul'daki Albastı Beybolat Bey tarihte kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncu kadrosu her geçen gün yenilenerek büyüyor. Bilindiği üzere Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncu kadrosuna amatör oyuncu Halit Özgür Sarı Sercan Hatunun oğlu Süleyman rolü ile ve Ali Savaşçı Emir Bahattin rolü ile dahil olmuştu. Sezon başında ise İlbilge hatun ve babası Umur bey Diriliş Ertuğrul dizisi kadrosuna dahil olmuştu. Şimdi de Diriliş Ertuğrul dizisi kadrosuna Albastı karakteri ile oyuncu Ali Ersan Duru dahil oluyor. Albastı’nın gerçek adı ise Beybolat beydir.

19 Aralık 2018 Çarşamba 22:03
Diriliş Ertuğrul'daki Albastı Beybolat Bey tarihte kimdir?

Tarihte kim olduğu bilinmeyen Albastı Beybolat Bey dizide Umur Bey'in oğlu olarak yer alıyor. 'Beybolat'ın çelik gibi güçlü, saygın kimse anlamına gelirken Albastı ismi ise bir çeşit kötü ruh ve onun neden olduğu ruh çarpması anlamı taşımaktadır.

Diriliş Ertuğrul dizisinde nasıl bir rolde?

Umur obasının beyi Umur bey ise Dragos tarafından öldürülmüş ve Türk obaları arasında bir savaş başlatmak istemişti; ancak İlbilge Hatun zor da olsa gerçekleri görmüş ve obası ile Kayı obasının karşı karşıya gelmesini ve Ertuğrul beyin oğlu Gündüz beyin hayatını kurtarmıştı; ancak İlbilge hatun her ne kadar gerçekleri görse de abisi Albastı’nın ve kız kardeşi Sırma’nın Ertuğrul bey ile düşman olacağının farkındadır.

Albastı ise Konya’da görev yapan bir Türk askeri ajanıdır. Emir Bahattin Ertuğrul beyin oğlunu ve uç beyliğini elinden alamayınca devreye ölen Umur beyin deli oğlu Albastı’yı devreye sokar ve Albastı ile Emir Bahattin Ertuğrul beyin canını alma konusunda anlaşmıştır.

Albastı önce Ertuğrul beyin uç beyi olduğu bölgelere baskınlar vererek Ertuğrul beyin bölge de ki sarsılmaz gücünü ve bölgede Ertuğrul beye olan güveni sarsmak ister. Ertuğrul bey ise Albastı’nın Umur beyin oğlu olduğunu bilmese de bu baskınları yapanın onun adamları olduğunu bilir.

İlbilge hatun ise abisi Albastı’nın obaya dönmesi ile tüm yetkileri ve beyliği ona devreder. Albastı ise açık açık Ertuğrul beyi yok etme planından İlbilge’ye bahseder. Şimdi İlbilge hak ile bayıl arasında bir seçim yapmak zorundadır. Ya abisini destekleyecek yada Ertuğrul bey ve hakkın yanında duracak abisini ve obasını karşısına alacaktır.

Ali Ersan Duru kimdir?

Ali Ersan Duru 1984 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir ve 35 yaşındadır. Eylül doğumlu olan Ali Ersan Duru Osmangazi Üniversitesi Maliye Bölümü mezunudur. 2008’de Diyalog Sanat’ta oyunculuk eğitimi alarak tiyatro hayatına başlayan deneyimli oyuncu Ali Ersan Duru Şahika Tekand Stüdyo da çalıştı ve oyunculuk eğitimlerine devam etti.

Ali Ersan Duru ilk dizi deneyimini Lale Devri dizisi ile başlasa da sonrasında Bugünün Saraylısı dizisinde yer aldı. Son olarak Aşk Zamanı dizisinde Fikret Şahane Damat dizisinde Mehmet ve Kalbimin Sultanı dizisinde Sultan Mahmud rolleri ile baş rolde yer almıştır.

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 22:03
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Ali Ersan Duru Kimdir
  4. Albastı Beybolat Bey kimdir
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