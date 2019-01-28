Diriliş Ertuğrul'da yeni hedef orası mı? Belli oldu

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, 5. sezon 133. bölümüyle 30 Ocak Çarşamba akşamı ekranda olacak.

Dizinin yeni bölüm özeti şöyle:

Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.

Beybolat zehirlenmişti

Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.

Lefke Kalesi fethedilecek mi?

Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 30 Ocak Çarşamba Saat 20.00’de TRT 1’de