0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul'da yeni hedef orası mı? Belli oldu

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un 133. bölümünün yeni bir heyecana sahne olması bekleniyor. Yeni bölümde, Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı hamleler merak edilirken Lefke Kalesi'nin fethedilmesinin an meselesi olduğu görülüyor.

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:05
Diriliş Ertuğrul'da yeni hedef orası mı? Belli oldu

TRT1’in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, 5. sezon 133. bölümüyle 30 Ocak Çarşamba akşamı ekranda olacak.

Dizinin yeni bölüm özeti şöyle:

Ertuğrul’un Umuroğulları otağında İlbilge’yi istemesiyle herkes şok olmuştu. Bunun üzerine Moğollara gidecek altınların ele geçirildiği haberiyle ortalık iyice karışmıştı. Ertuğrul’un kurduğu bu oyun, Moğolların Emir Bahaeddin’in canını almasını sağlamıştı.

Beybolat zehirlenmişti

Dragos ise ona sandık içinde gönderilen Tara’nın kellesini gördükten sonra çılgına dönmüş ve Ertuğrul’u öldürmek için harekete geçmişti. Bu amaçla Ertuğrul’a zehir dolu bir şerbet ikram etmişti. Ancak bu şerbetten Beybolat içmiş ve zehirlenmişti.

Lefke Kalesi fethedilecek mi?

Ertuğrul, kendisine kurulan bu tuzağın arkasındaki kişinin Zangoç olduğunu anlayabilecek mi? Beybolat yaşayacak mı? Öte yandan Beybolat, İlbilge’yi Ertuğrul’a vermeyi kabul etmişti. Ertuğrul ve İlbilge, bu tüm meseleler içinde evlenebilecek mi? Dragos’un Ertuğrul’u öldürmek için yapacağı bir sonraki hamle ne olacak? Ertuğrul, şer odaklarının yuvası haline gelen Lefke Kalesi’ni fethedebilecek mi?

Diriliş Ertuğrul 30 Ocak Çarşamba Saat 20.00’de TRT 1’de

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:05
  1. Diriliş Ertuğrul dizisi
  2. diriliş ertuğrul

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'ya uluslararası tenis akademisi
    1. Adana'ya uluslararası tenis akademisi
    2. Davul boynumuzda, tokmak solcularda mı..
    3. Çatılar uçuran, ocaklar söndüren..
    4. Katar'dan Gazze'ye 20 milyon dolarlık..
    5. Anlaşma duyuruldu! ABD o ülkeden..
    6. Gazetede örgüt propagandası davası
    7. ABD'li senatör açıkladı: Trump askeri..
    8. Piyasalarda gün ortası
    9. CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim..
    10. "Türkiye'nin dünyanın hiçbir..
    11. Şehit kızının 'baba' hasreti!..
    12. Fransa'nın bağışladığı savaş uçağı düştü
    13. Yiğit Tayyibim
    14. GÜNCELLEME - İstanbul'da fabrika..
    15. Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski..
    16. Cardiff'ten son dakika kararı!..
    17. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    18. Kürt kardeşlerim, dost ve düşmanınızı..
    19. Dünya Gümrük Günü Etkinliği ve..
    20. Ahmet Aziz Nesin hakkında flaş karar!
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler