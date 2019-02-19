0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor!

TRT 1'in reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinde sular durulmuyor. Obaya Osman ile birlikte geri dönen Ertuğrul Bey, Moğollarla büyük bir savaşın içine girecek. İşte yeni bölümle ilgili merak edilenler...

19 Şubat 2019 Salı 15:16
Diriliş Ertuğrul'da sular durulmuyor!

Diriliş Ertuğrul 136.bölüm fotoğrafları TRT 1 ekranlarında yerini alacak Diriliş Ertuğrul 136.bölüm 2.fragmanı yine nefes kesti. Her sahnesi farlı bir aksiyona sahne olan Diriliş Ertuğrul'da Moğollarla savaş başlıyor.

Diriliş Ertuğrul 136.bölümde neler olacak?

Moğolların korkunç planları nihayetinde Kayı obasını basan Alıncak, mankurtlaştırmak için Osman’ı kaçırtmıştı. İlbilge Hatun’a mektup yazan Ertuğrul Bey ondan destek isteyip Osman hakkında malumat toplamasını istemişti. Aynı zamanda kurduğu bir akıl oyunu ile Lefke kalesini almak isteyen Alıncak’a da Hülagü Han’ın ağzından sahte bir mektup yazmış, olası bir savaşı durdurmuştu. İşbirliği için Lefke kalesine gelen Alıncak’ı da gizlice dinleyen Ertuğrul bu malumatlarla Osman’ın yerini bulmuş fakat Osman, Şaman tarafından zehirlenmişti. Peki, Osman yeniden iyileşebilecek mi?


Diriliş Ertuğrul 136.bölüm Tanıtımı 

Moğollar sayesinde Söğüt’ün ve Oba’nın yönetimini ele geçiren Beybolat, oyununu sürdürüp, uçbeyi olmasının verdiği güçle Süleyman’ı zindana attırmıştı. Ertuğrul, Beybolat’ın bu tavrı karşısında ne yapacak? Süleyman’ı zindan kurtarıp, obasını selamete kavuşturabilecek mi?

Tüm bunların arasında şüphelendiği Zangoç’un gerçek kimliğini ortaya çıkarabilecek mi? Obada zirveye taşınan Sırma ve Selcan gerilimi nereye varacak? Ertuğrul Bey, obasına ve Söğüt’e musallat olan zalim Moğol komutan’ı Alıncak’ı öldürebilecek mi? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası 136.bölümde Diriliş Ertuğrul’da!

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:16
  1. diriliş
  2. TRT 1
  3. Diriliş Ertuğrul
  4. diriliş ertuğrul 136.bölüm
  5. MEDYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya, Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdı
    1. Japonya, Guaido'yu geçici devlet..
    2. -Ekinci’den koltuk açıklaması
    3. AK Parti’nin Kütahya Belediye Meclis..
    4. Başkan Akın Köypark proje alanını..
    5. AK Parti Kars’ta adayını çekti
    6. Yürek yakan olay! Esma bebek yaşam..
    7. ABD destekli ülke Çin kıyılarına..
    8. Gençler doyasıya eğlendi
    9. "Dünya Miras Kenti'nin Kırmızı Altını..
    10. Marasalı’dan ittifak açıklaması
    11. Sanayi Sitesinde yabani ot temizleme..
    12. Devrek Çayı atık malzemeler ile dolu
    13. Üniversite öğrencisinin evinde ölü..
    14. Para Atıcılık Dünya Kupası
    15. Aşırı sis Adana'da can aldı! TIR..
    16. O kaçtı horoz kovaladı
    17. Başkan Akın: “Allah kazasız belasız..
    18. Tırların arasında feci ölüm
    19. Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik..
    20. Tekirdağ'da iş kazası: 1 işçi yaşamını..
    21. Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı..
    22. Vedat Şahin ve şoförünün öldürülmesi..
    23. TİP Genel Başkanı Erkan Baş:
    24. Yeğeninin yüzüne asit atmıştı!..
    25. 60’ıncı yılında Büyükçekmece..
    26. Hüner Çoşkuner sevilen şarkılarını..
    27. AK Parti’nin Kütahya İl Genel Meclisi..
    28. İran Çinli balıkçıların gemilerini..
    29. Tahmazoğlu’ndan esnaf ziyareti
    30. Boluspor Teknik Direktörü Orhan..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü