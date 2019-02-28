Diriliş Ertuğrul'da nefes kesen hamle

Savaş sahneleriyle izleyenleri ekranlara kilitleyen başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı ve son olarak kadrosuna Engin Benli'nin katıldığı Diriliş Ertuğrul 138.bölüm fragmanı yayınlandı. "Biz Söğüt'ü siyasi cambazlıkla değil pusatımızın keskin ucuyla aldık. Madem cihandan silinmek istemeyiz o vakit bütün cihana yayılacağız" diyen Ertuğrul Bey Osmanlı Devletinin temellerini atmaya devam ediyor. Söğüt'ü nefes kesen savaşla ele geçiren Ertuğrul Bey'in yeni hamlesi ne olacak? İşte yeni bölümünden detaylar...

Diriliş Ertuğrul 138. bölümde neler olacak? İşte tahminler...

Komutan Alıncak, sandığı Hülagü Han'a göndermek için yollasa da onlara pusu kuran komutan Dragos'un adamları sandığı alacaklar.

Ertuğrul Bey, hem altınları hemde Keykavus'u vermedi ve mükemmel bir plan ile Alıncak'ı kandırdı. Ona Keykavus'u vermeyi telif etti ve zaman kazandı.

Ertuğrul bu plan ile zaman kazanmasında ki sebep elindeki altınları kullanıp Baybars ile beraber büyük bir ordu kurmak ve Moğolları Anadolu'dan atmak olacak.

İlbilge Hatun'un Sırma Hatun aleyhine şahitliği em abisi Beybolat Bey'in öfkesine hemde kardeşi Sırma'nın onu dışlamasına sebep olacak. Komutan Dragos, sandığı ele geçirecek ve onu Ertuğrul Bey'e altınlar karşılığında vermeyi teklif edecek.

Ertuğrul Bey, bu teklifi kabul edecek ancak yapacağı bir plan ile ne altınları ne de sandığı ona bırakacak.

"Biz Söğüt'ü siyasi cambazlıkla değil pusatımızın keskin ucuyla aldık. Madem cihandan silinmek istemeyiz o vakit bütün cihana yayılacağız" diyen Ertuğrul Bey Osmanlı Devletinin temellerini atmaya devam ediyor.

Diriliş Ertuğrul'da yeni bölüm ne zaman?

Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, yapımcılığını ve senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın yaptığı “Diriliş Ertuğrul”da Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, gibi isimlerin yer aldığı Diriliş Ertuğrul 138.bölümü 06 Mart çarşamba günü TRT 1 ekranlarında olacak.

Diriliş Ertuğrul yine zirvede

27 Şubat reyting sonuçlarına göre; Total puan türünde Diriliş Ertuğrul birinci sırada yer aldı.

Diriliş Ertuğrul, AB puan türünde de zirvede yer aldı.