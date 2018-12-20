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Diriliş Ertuğrul'da 'Dursun Ali Erzincanlı' sürprizi! Cuma hutbesi damga vurdu

Her hafta reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisine bu hafta Dursun Ali Erzincanlı sürpriz yaparken 'Cuma Hutbesi' sahnesi ise damga vurdu.

20 Aralık 2018 Perşembe 02:07

Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da bu hafta Ertuğrul Gazi savaşa hazırlanıyor ve 'Cuma Hutbesi' sahnesi damga vurdu. 

İşte sosyal medyaya yansımaları...

Dursun Ali Erzincanlı kimdir ?

1969 senesinde, Osman ve Meliha Erzincanlı çiftinin oğulları olarak, Erzurum'da dünyaya gelen Dursun Ali Erzincanlı'nın eğitim hayatı Abdurraman Şerif Beygu İlköğretim Okulu'nda başladı. Erzurum Müftülüğü ve Gürcükapı Camii'nde, 3 yıl boyunca Kur'an-ı Kerim ve din dersleri alan Dursun Ali Erzincanlı, lise eğitimini Erzurum İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Edebiyat bölümünü kazandı. Bundan dolayı ailesi ile İstanbul'a göç ettiler. 93 yılına kadar yaklaşık 1 yıl bir film şirketinde Mesut Uçatan bey'le beraber çalıştılar. 93 yılının temmuz ayında Moral FM'de programcılığa başladılar. Yaklaşık 10 yıl boyunca Moral FM'de görev yaptılar.

Yaklaşık 3 yıldır Radyo Onbeş'te görev yapıyor.Haftalık sunduğu program her hafta pazar günleri 00:45'te başlıyor. Program'ın ismi Aşk-ı Şeyda. Son 5 yıldır peygamber efendimizin hayatını, ona atf edilen şiirlerini ve onun mübarek ve şerefli hayatını şiirsel bir üslup'la anmaya gayret gösteriyor. Hemen hemen her yıl bir albüm çıkarıyor. Genellikle albümleri ramazan ayında çıkarmaya özen gösteriyor. 2000 yılında Yazdığı ilk Naat-ı Şerif'i olan "Faran Dağları'nda Açan Savgili", şiir albümüne dönüştü ve En Sevgili'ye adıyla başlayacak bir serinin ilk albümü oldu. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hayatını konu alan bu şiir albümlerinin sekizincisi olan "Adın geçer" isimli albüm 2009 yılında çıktı.

Yönetmenliğini Nazif Tunç'un yaptığı Veysel Karani ve Rabia filmlerinde başrolde oynadı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 02:07
  1. İstanbul
  2. Erzurum
  3. Dursun Ali Erzincanlı kimdir ?
  4. 'Cuma Hutbesi' sahnesi
  5. Diriliş Ertuğrul

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  • Süleyman Süleyman 1 sa önce
    (Editör: Alıntı olduğu için gözden kaçan hata gerektiği şekilde düzeltilmiştir. Uyarınız için teşekkür ederiz.)

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