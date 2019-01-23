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Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer!

Ünlü tiyatrocu Engin Benli, TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğrul kadrosuna dahil oldu.

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:48
Diriliş Ertuğrul'a sürpriz transfer!

Başrolünü Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisi, 5. sezonunda da seyirciden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun ve Nurettin Sönmez gibi isimlerden oluşan kadrosuyla beğeni toplayan 'Diriliş Ertuğrul'un ekibine, oyuncu Engin Benli de katıldı.

Sinan Paşa'yı oynamıştı

Daha önce Muhteşem Yüzyıl: Kösem adlı dönem dizisinde Sinan Paşa karakterini oynayan Engin Benli'nin dönem dizilerine aşina olmasının da etkisiyle, güçlü bir karakter ile ekranlarda olacağı düşünülüyor.

Engin Benli kimdir?

İlk öğretimini, İzmir'de tamamladıktan sonra, lisans eğitimini, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda 1995 yılında tamamladı. Profesyonel tiyatro hayatına, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı. Ardından, 1995-1997 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda "stajyer sanatçı" olarak görev yaptı. Kurulduğu yıl olan 1997 yılında bu yana, İzmit Şehir Tiyatrosu’nda oyuncu olarak yer alıyor. Ayrıca, tiyatro aktörlüğünün yanı sıra, çeşitli, Sinema ve Televizyon çalışmaları da yapmaktadır. Özellikle 2010 yılında yayımlanmaya başlayan Kanıt adlı dizideki Başkomiser Orhan rolü ile geniş kitlelerce tanınmıştır. Hemen ardından Poyraz Karayel dizisinde Zafer karakteri, Her Sevda bir Veda, Göç Zamanı ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda yer almıştır.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:48
  1. İzmir
  2. Eskişehir
  3. Bursa
  4. Ankara
  5. Diriliş Ertuğrul
  6. Engin Altan Düzyatan
  7. Hülya Darcan
  8. İlker Aksum
  9. Hande Soral
  10. Didem Balçın
  11. Cengiz Coşkun
  12. Nurettin Sönmez
  13. Engin Benli

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