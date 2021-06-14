Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'dan sonra Akkız Destanı geliyor! Başrol bomba...

Bozdağ Film, dönem dizilerinde başarılı işlere imza atarken sürpriz bir gelişme yaşandı. Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin’den sonra müthiş bir dizi daha geliyor. Dizinin ismi ise "Akkız Destanı"olarak belirlendi. Detayları TV100’den Birsen Altuntaş kamuoyu ile paylaştı.

İşte Birsen Altuntaş’ın o açıklamaları:

Bozdağ Film imzalı dizinin senaryosunu "Sen Anlat Karadeniz" ve "Sefirin Kızı" gibi unutulmaz dizileri de yazan Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem kaleme alıyor. Emir Khalilzadeh'in yöneteceği ilk ismi "Akkız Destanı" olan dizi 9. Yüzyılda Türklerin İslamiyet'e geçişinden önceki dönemde Orta Asya'da yaşayan dağ obalı kimsesiz bir kız ve eli ayağı tutmayan han oğlunun destansı aşk hikâyesini konu alıyor. Çekimlerine temmuz ayında başlaması planlanan dizinin erkek başrol oyuncusu için görüşmeler sürüyor.

Başrol için büyük sürpriz

Dizinin başrolü için Hercai’den tanıdığımız Ebru Şahin'e teklif götürüldüğü öne sürüldü.