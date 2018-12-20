Diriliş Ertuğrul son bölüm Ertuğrul 128. bölümde İlbilge'yi kurtaracak mı?

Diriliş Ertuğrul son bölümünde yeni yerlerinden oynadı. Gündüz'e karşılık fidye isteyen kale komutanının öldüren Ertuğrul, Dragos'a büyük bir göz dağı verdi. Umur Bey'in oğlu Beybolat'ın Söğüt'e gelmesi dengeleri bir anda değiştirdi. Beybolat, Ertuğrul'a bağlı gibi görünse de Ertuğrul'a hainlik etmenin peşinde. Diriliş Ertuğrul 128. bölümde Dragos, İlgilye'yi kaleye kaçırıyor. Ertuğrul ve Beybolat, İlgible'yi kurtarmak için plan yapmakta. Peki Diriliş Ertuğrul son bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul 128. bölümde İlbilge kurturulacak mı?

Diriliş Ertuğrul son bölümünde yeni yerlerinden oynadı. Dragos tarafından öldürülen Umur Bey'in oğlu Beybolat Söğüt'e geldi. Beybolat'ın Emir Bahattin ile iş tutup Moğullara karşı isyan eden Türk boylarına savaş açtığı ortaya çıktı.

Diriliş Ertuğrul son bölüm fragmanı, Diriliş Ertuğrul son bölüm 128 bölüm fragmanı yayınlandı. Gündoğdu ve kardeşlerinin de Moğulların zulmüne karşı başlattığı isyan öğrenilirken, Beybolat'ın Gündoğdu'yu öldürmek istediği ortaya çıktı. Bu arada Tür obalarını birbirine düşürmek için kirli oyunlarına devam eden Zangoç yani Dragos şimdi de altın dolusu sandıkların peşine düştü. Diriliş Ertuğrul 128. bölümde neler olacak? Beybolat ve Ertuğrul Dragos'u bulabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 128. bölüm fragmanı... Diriliş Ertuğrul 26 Aralık Çarşamba günü TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.