0553 313 94 23

Diriliş Ertuğrul son bölüm Ertuğrul 128. bölümde İlbilge'yi kurtaracak mı?

Diriliş Ertuğrul son bölümünde yeni yerlerinden oynadı. Gündüz'e karşılık fidye isteyen kale komutanının öldüren Ertuğrul, Dragos'a büyük bir göz dağı verdi. Umur Bey'in oğlu Beybolat'ın Söğüt'e gelmesi dengeleri bir anda değiştirdi. Beybolat, Ertuğrul'a bağlı gibi görünse de Ertuğrul'a hainlik etmenin peşinde. Diriliş Ertuğrul 128. bölümde Dragos, İlgilye'yi kaleye kaçırıyor. Ertuğrul ve Beybolat, İlgible'yi kurtarmak için plan yapmakta. Peki Diriliş Ertuğrul son bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul 128. bölümde İlbilge kurturulacak mı?

20 Aralık 2018 Perşembe 11:49

Diriliş Ertuğrul son bölümünde yeni yerlerinden oynadı. Gündüz'e karşılık fidye isteyen kale komutanının öldüren Ertuğrul, Dragos'a büyük bir göz dağı verdi. Umur Bey'in oğlu Beybolat'ın Söğüt'e gelmesi dengeleri bir anda değiştirdi. Beybolat, Ertuğrul'a bağlı gibi görünse de Ertuğrul'a hainlik etmenin peşinde. Diriliş Ertuğrul 128. bölümde Dragos, İlgilye'yi kaleye kaçırıyor. Ertuğrul ve Beybolat, İlgible'yi kurtarmak için plan yapmakta. Peki Diriliş Ertuğrul son bölümde neler olacak? Diriliş Ertuğrul 128. bölümde İlbilge kurturulacak mı?

Diriliş Ertuğrul son bölümünde yeni yerlerinden oynadı. Dragos tarafından öldürülen Umur Bey'in oğlu Beybolat Söğüt'e geldi. Beybolat'ın Emir Bahattin ile iş tutup Moğullara karşı isyan eden Türk boylarına savaş açtığı ortaya çıktı.

Diriliş Ertuğrul son bölüm fragmanı, Diriliş Ertuğrul son bölüm 128 bölüm fragmanı yayınlandı. Gündoğdu ve kardeşlerinin de Moğulların zulmüne karşı başlattığı isyan öğrenilirken, Beybolat'ın Gündoğdu'yu öldürmek istediği ortaya çıktı. Bu arada Tür obalarını birbirine düşürmek için kirli oyunlarına devam eden Zangoç yani Dragos şimdi de altın dolusu sandıkların peşine düştü. Diriliş Ertuğrul 128. bölümde neler olacak? Beybolat ve Ertuğrul Dragos'u bulabilecek mi? İşte Diriliş Ertuğrul 128. bölüm fragmanı... Diriliş Ertuğrul 26 Aralık Çarşamba günü TRT 1'de izleyicilerle buluşacak.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:49
  1. Diriliş Ertuğrul son bölüm
  2. Ertuğrul 128. bölümde İlbilge'yi kurtaracak mı?
  3. Diriliş Ertuğrul trt 1

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Besle kargayı oysun gözünü
    1. Besle kargayı oysun gözünü
    2. Hrant Dink cinayeti davası
    3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    4. "Ben daha ölmedim"
    5. İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir..
    6. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    7. Emeklilikte yaşa takılanlarda son..
    8. Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te..
    9. Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak
    10. Döviz kurları
    11. İstanbul'da organize suç örgütü..
    12. "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"
    13. Danimarka'da mülteciler hakkında..
    14. ‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor
    15. CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ..
    16. Bebek bezi satışı yüzde 32 arttı
    17. İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı
    18. Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    19. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    20. Etna Yanardağı yine patladı! Görsel..
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!