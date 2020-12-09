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Aktüel "Diriliş Ertuğrul" Pakistan'da 2020'de en çok aranan dizi oldu
Aktüel

"Diriliş Ertuğrul" Pakistan'da 2020'de en çok aranan dizi oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:06:55 -
"Diriliş Ertuğrul" Pakistan'da 2020'de en çok aranan dizi oldu

İSLAMABAD (AA) - Arama motoru Google'ın açıkladığı "Yılın Arama Trendleri 2020" listesine göre bu yıl Pakistan'da "Film-TV" kategorisinde en çok "Diriliş Ertuğrul" arandı.

Google'ın Pakistan'da yükselen arama trendlerini içeren 2020 listesinde "Diriliş Ertuğrul" Film-TV kategorisinde ilk sırada yer aldı.

Diriliş Ertuğrul dizisi, Pakistan yapımı "Mere Paas Tum Ho" isimli diziyi geride bırakırken, "Money Heist", "Bigg Boss 14" ve "Mirzapur" gibi uluslararası yapımların da önüne geçti.

Pakistan'da yoğun ilgiyle karşılanan Diriliş Ertuğrul dizisinin YouTube'daki "TRT Ertugrul by PTV" kanalının abone sayısı 10 milyonu aşmıştı.

Öte yandan Pakistan Başbakanı İmran Han, 6 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Pakistan’ın Türk dizileri "Yunus Emre Aşkın Yolculuğu" ve "Diriliş Ertuğrul" gibi yapımlar üretmeyi deneyeceğini belirtmişti.

Diriliş Ertuğrul geçen ramazan ayında, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi de bu ayın başında Urduca dublajla devlet televizyonu PTV’de yayımlanmaya başlamıştı.

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