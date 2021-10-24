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Gündem Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pekcan'dan kötü haber
Gündem

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pekcan'dan kötü haber

Diriliş Ertuğrul dizisinde Artuk Bey'i oynayan Ayberk Pekcan akciğer kanserine yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 10:03:00 -
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Ayberk Pekcan'dan kötü haber

Ayberk Pekcan (51), sırt ağrısı şikâyetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu:

Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla...

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Yorumlar

Ruhi Dumlu

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