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Diriliş Ertuğrul oyuncusu ABD'de müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul dizisinde İbn-i Arabi karakterini canlandıran Osman Soykut, ABD'de hayranlarıyla bir araya geldi.

04 Aralık 2018 Salı 12:35
Diriliş Ertuğrul oyuncusu ABD'de müjdeyi verdi

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı İbn-i Arabi karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinen Osman Soykut, Türkiye'nin yanı sıra Amerika'da da oyunculuk kariyerine devam ediyor.
Hobi olarak başladığı oyunculuk kariyerini geliştirmek için mimarlık mesleğini bırakan Soykut, ABD'de gerçekleşen iki farklı etkinlikte hayranları ile bir araya geldi.

İlk olarak Kaliforniya'nın en büyük müslüman özel okulu Orange Crescent School'un düzenlediği etkinliğe katılan Soykut,Türk bayrakları ve Diriliş Ertuğrul dizisinden kostümlerle kendisini büyük ilgiyle karşılayan öğrencilerin sorularını cevapladı.

Yeni projenin müjdesini verdi

Soykut, daha sonra ABD'de bu yıl 21'incisi düzenlenen Müslüman Amerikan Cemiyeti'nin düzenlediği ve Kaliforniya bölgesinde yaşayan binlerce Amerikalı Müslümanın ve Türk'ün bir araya geldiği MAS Yıllık Fuarı'na katıldı.

Yaptığı konuşmada oyunculuğa hobi olarak başlamasına rağmen nasıl kariyeri haline geldiğini tüm samimiyetiyle açıklayan Soykut; "Oyunculuk içinizde varsa, kaçış yok, bir gün mutlaka sizi yakalayacaktır. Oyunculuk mesleği beni içine çekti" dedi. Katılımın oldukça yoğun olduğu etkinlikte hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyen Soykut, yakın zamanda yapımcı kimliğiyle baş rolünde olacağı bir proje ile izleyicilerle buluşacağının da müjdesini verdi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 12:35
  1. ABD
  2. Diriliş Ertuğrul dizisi
  3. ibn-i arabi

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